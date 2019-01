Zo maken knappe koppen kans op een gratis Tesla Model 3

Even de hersenen laten kraken en aan het einde van de dag met een Tesla Model 3 naar huis.

Wie twee rechterhanden heeft als het om computers gaat en interesse heeft in een Tesla Model 3 moet hackersconferentie Pwn2Own bezoeken. De organisatie heeft een toffe competitie op touw gezet, waar de winnaar een gloednieuwe Model 3 kan winnen.

Tijdens dit soort conferenties krijgen deelnemers de uitdaging een product of dienst te hacken. Bij een succesvolle kraak kan de deelnemer vaak rekenen op een serieus geldbedrag als beloning. Grote bedrijven werken maar graag mee aan dit soort initiatieven, want gekraakte kwetsbaarheden kunnen zo gedicht worden, wat het product of de dienst veiliger maakt.

In dit geval gaat het onder andere om een Tesla Model 3. Hackers die naar Pwn2Own komen worden uitgedaagd om de auto te hacken. Tesla is qua technologie een vooruitstrevend merk en biedt al jaren over-the-air updates aan. Dit zijn updates die via WiFi gedownload en vervolgens ge├»nstalleerd kunnen worden. Net als een nieuwe iOS-update op je iPhone. Sinds 2012 heeft Tesla al honderden van dit soort over-the-air updates uitgevoerd. Dit komt wel met een kwetsbaarheid. Alles wat met internet is verbonden kan in theorie gehackt worden. Zoals gezegd is dit vaak theorie, in de praktijk zijn Tesla’s tot nu toe altijd zeer veilig bevonden.

De Model 3 is een nieuwe auto en aan hackers de taak om het ding te kraken. Dat de hacker bij een succesvolle kraak de Model 3 mag houden geeft aan wat voor zelfvertrouwen Tesla en de organisatie hebben in de auto.

De Tesla is zeker niet het enige doelwit tijdens Pwn2Own. Er zijn diverse categorie├źn waar hackers aan kunnen deelnemen. Onder de Browser Category vallen toepassingen als Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari en Mozilla Firefox en zo zijn er nog een aantal.

Foto: Model 3 in Amsterdam, via @jmwxantia op Autojunk