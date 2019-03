Manifest Destiny! ‘Murica geeft mastodonten bonkige V8

Kijk, dat is nog eens een manier om Amerika weer groots te maken.

In Europa wordt de autokeuze van burgers in sterke mate beïnvloed door de overheid, middels belastingmaatregelen. In sommige landen gaat die beïnvloeding iets verder dan in andere landen. In Nederland is de beïnvloeding bijvoorbeeld zo extreem dat het bijna ‘bepalen’ wordt. Tuurlijk, je mag iets anders leasen dan een Tesla Model 3 of Hyundai Kona en het staat je in theorie vrij om een Ford Mustang GT (rijtest) te kopen, maar financieel wordt dit zo bizar onaantrekkelijk gemaakt dat een rationeel denkend mens die keuzes eigenlijk niet kan verantwoorden. We hebben op het gebied van autokeuze zo meer te maken met de illusie van vrijheid dan daadwerkelijke vrijheid.

In ‘Murica ligt dit alles een beetje anders. We moeten niet net doen alsof het aan de andere kant van de plas een en al wetteloosheid en ongebreideld libertarisme is, want ook daar is er echt wel wat bureaucratie en overheidsinmenging. Zo heb je de bekende Tesla-subsidie (tax credit vor EV’s) en mogen de gloednieuwe laserlights van de Duitse premiumfabrikanten niet op volle polle shinen, waardoor ze feitelijk niet meer nut hebben dan de modernste LED-verlichting. Ook moet Audi haar hippe richtingaanwijzers achter steevast aanpassen voor de Amerikaanse markt door toevoeging van een conventioneel knipperend licht, omdat er een regel bestaat over de minimale oppervlakte van het eerste licht dat knippert of iets dergelijks. Bij Audi’s zou dat dan maar een heel klein lampje zijn. Yep, de ambtelijke molen is een internationaal succes.

Toch staan ze in Amerika doorgaans wel iets sceptischer tegenover heftige belastingmaatregelen dan hier in Nederland. Zodoende kan je er zonder al teveel gedoe gewoon een lekkere V8 kopen voor weinig. Vervolgens kan je die ook zonder angst voorzien van extra peut, want de benzine is vriendelijk geprijsd. Pas als consumenten er zelf om vragen, gaan Amerikaanse fabrikanten nadenken over zuinigere auto’s. Gewoon zoals het heurt dus. Vroeger gebeurde zoiets alleen als de olieprijs echt uit de klauwen liep, zoals medio jaren ’70 en een jaar of tien geleden. Tegenwoordig heb je ook -ja echt- Amerikanen die er zelf van overtuigd zijn dat het allemaal wel wat zuiniger en minder kan. Zoiets kan zomaar letterlijk en figuurlijk ‘organisch groeien’, kennelijk.

Zo kon het gebeuren dat paradepaardjes van Ford, zoals de GT en de Raptor (rijtest), voorzien werden van een geblazen V6 in plaats van een stampende V8. De Chevrolet Silverado, een fullsize pickup en al decennialang een vaste waarde in het Amerikaanse straatbeeld, is tegenwoordig zelfs leverbaar met een heus vierpittertje. Leuk en aardig, maar de kenners weten natuurlijk dat dit eigenlijk niet past. Of nou ja, in letterlijke zin past het heel goed natuurlijk, maar zo’n truck moet gewoon voorzien zijn van een big ol’ vee-eight.

Het mooie is dat in een vrij land deze dingen gewoon naast elkaar kunnen bestaan. Dus is Dodge momenteel bezig de hellcat-motor in de RAM Rebel te hangen. Ford kan natuurlijk niet achterblijven, dus is de Blue Oval naar verluidt bezig om de supercharged 5.2 liter V8 uit de Mustang GT500 in de Raptor te lepelen. Zo maak je de Velociraptor van Hennessey in een klap overbodig. Beide pickups zullen, als de motoren niet teruggetuned worden, beschikken over 700+ pk. Yeeeeee hawwww.

Het mooie is; er zit (in Amerika) dus niet een ton aan extra belasting op. Car and Driver meent dat de Raptor met V8 15.000 Dollar meer zal kosten dan de standaard Raptor met V6. Je betaalt dus gewoon extra voor de dikkere hardware en that’s it. Zou dat hier ook zo moeten zijn, of vind je een pickup met V8 en 700 pk rijden gelijkstaan aan zeehondjes knuppelen? Laat het weten, in de comments!