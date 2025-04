Tesla cancelt goedkoop model want paupers pakken robo-taxi

Tesla cancelt een extra goedkoop model, volgens Musk met een reden die je zal verbazen. Tenzij je de titel van dit bericht al gelezen hebt…

Al sinds jaar en dag claimt Tesla dat er een extra goedkoop model aan zit te kopen dat de hele markt verovert. Maar tot op heden is het eigenlijk nooit zo ver gekomen. Of nou ja, op enig moment was de kaalste Model 3 ongeveer 35.000 Dollar. Wat op zich een best mooie prijs is voor een Swasticar. Alleen het is niet de 25.000 Dollar die Elon beloofd had.

Het was nou de bedoeling dat er toch eindelijk zo’n goedkope nieuwe Tesla zou komen. Maar volgens Electrek, gaat het hele feest niet door. Elon Musk zou er geen heil meer inzien. Met als reden dat volgens de Muskias, Tesla bijna klaar is met autonoom rijden. En dat daarna ‘de onderkant van de markt’ zal worden voorzien door robo-taxi’s. Je weet wel, dat oude idee dat mensen dan geen eigen auto meer willen/hoeven maar een deelauto (in dit geval robo-taxi) gebruiken.

In plaats van de goedkope Tesla op een nieuw platform, was het de bedoeling dat er in ieder geval in Amerika, een uitgeklede versie van de Model Y kwam. Een (nog) goedkopere afwerking en materiaalmix en wat minder uitrusting, konden de prijs drukken. Doch Reuters bericht dat deze goedkope variant met interne code E41, nu vertraging oploopt. Tenminste enkele maanden extra moeten klanten wachten op de goedkopere keus. Tesla hoopt nog steeds 250.000 units van de cheapo weg te zetten in 2026.