Is dit de duurste Porsche 992 Turbo S ter wereld?

Iemand heeft kosten nog moeite gespaard om wat bijzonders te maken van zijn 911. Of eigenlijk vooral kosten.

Wanneer heb je het als merk echt goed voor elkaar? Als mensen gaan betalen om reclame te maken voor je merk! Dat is het geval met Gulf. Iedereen die zijn auto in de Gulf-kleuren uitvoert maakt in feite reclame voor het merk. Daarvoor hoeft er niet eens een logo op te staan.

De goedkoopste manier om je auto een Gulf-livery te geven is door je auto te laten wrappen. Er was echter een Porsche-rijder die verder wilde gaan dan dat. Hij klopte bij TechArt aan om zijn auto volledig in Gulf-thema te laten uitvoeren.

Origineel was dit een zilverkleurige Porsche 992 Turbo S, die nu is omgetoverd tot een TechArt GTstreet R. Dit betekent dat de auto een complete bodykit heeft gekregen, inclusief een enorme spoiler. Bovendien is het vermogen opgeschroefd naar 800 pk.

Op verzoek van de klant heeft Techart de auto overgespoten in Gulf-blauw en voorzien van de bijbehorende oranje details. Daar stopt het niet, want het interieur is eveneens ‘vergulfd’. Ook hier komen de Gulf-kleuren overal terug, onder andere in de stiksels. De auto heeft dus een tamelijk grondige make-over gekregen.

Je vraagt je misschien af waar het getal 70 voor staat. Dat zit zo: van de TechArt GTstreet R worden er 87 stuks gebouwd, en dit is nummer 70. Wellicht is het ook het lievelingsgetal van de eigenaar, of zijn geboortejaar. Wie zal het zeggen.

Dit zou zomaar eens de duurste Porsche 992 Turbo S ter wereld kunnen zijn, want alleen de GTstreet R-kit kost al minstens €73.000, exclusief belastingen. Dat bedrag moet je dus optellen bij de prijs van een 992 Turbo S. En dan komen daar nog de kosten voor het individualiseren bij, inclusief overspuiten. Er is dus aardig wat geld stukgeslagen op deze 992.