Had deze gave bak in productie moeten gaan?

Wat begon als een creatie ter ere van het 100-jarige bestaan van een Amerikaans automerk, werd later een absolute knaller op veilingen. Maak kennis met de Buick Blackhawk.

De Blackhawk werd in het jaar 2000 gepresenteerd en zoals je wellicht verwachtte is de auto volledig met de hand gebouwd. Het apparaat is opgebouwd met gemodificeerde Buick-onderdelen, al is het cabriodak vervaardigd uit carbon. Onder de kap ligt bovendien een vette V8 die tegen de 470 pk leverde. Daarmee sprintte deze corpulente cabrio in minder dan 5 tellen naar 96 km/u.

Qua styling doet de Blackhawk denken aan andere concept cars als de Holden Efijy; lekker over the top en onmiskenbaar retro. Toch was de techniek niet zo ouderwets als je zou verwachten. Met de sleutel kon, nee móest je de portieren openen. Deurgrepen ontbraken namelijk. Wel zo slick. Ook was de vering volledig onafhankelijk.

De karakteristieke grille kwam rechtstreeks van een Buick uit 1939 en in het logo achterop de kofferbak zaten de knipperlichten verstopt. Omdat doelloos rondcruisen na een poosje toch gaat vervelen zit er een navigatiesysteem in. Best vooruitstrevend voor een auto uit het jaar 2000!

Enkele jaren geleden besloot General Motors met de bezem door de eigen collectie te gaan. Ook de Blackhawk ging onder de hamer en in 2009 verkocht het ding voor maar liefst 475.000 USD. In 2015 mocht wederom geboden worden op dit dakloze feestnummer, toen bracht de auto 363.000 USD op.