Had Lewis Hamilton kunnen winnen gisteren?

Er is toch een vrij groot verschil in berichtgeving als je kijkt naar de Britse en Nederlandse media over de Formule 1. Waar men hier kijkt naar de overwinning van Verstappen (ondanks dat wat pech), is men in het Verenigd Koninkrijk heel erg onder de indruk van Lewis Hamilton.

Toegeven, Lewis reed gisteren een meer dan uitstekende race en vocht voor wat ‘ie waard was. Hij liet zich niet eenvoudig inhalen en eenmaal ingehaald maakte hij het Verstappen niet makkelijk door op de cruise control P2 te consolideren.

Toch duurde het wel even voordat Verstappen in de buurt kwam. Een gevecht tussen Hamilton en Verstappen voelde overigens heel erg vertrouwd.

Geweldige strategie

Dit is wat Hamilton er zelf over te zeggen had (via Autosport):

Het voelde geweldig om alleen al er zo dichtbij bij Max te zitten op sommige momenten van de race. We wisten eigenlijk echt niet wat onze racepace zou zijn op zondag. Ik denk dat in de eerste stint hij (Verstappen, red) de snelheid bepaalde en het was heel moeilijk om in de buurt te blijven.



Maar in de tweede fase van de race, na de safetycar, was ik in staat om bij te blijven. We hebben geweldige strategie gehad, we waren erg agressief.Ik ben heel erg trots op het team.



Ik denk dat iedereen heel erg hard gewerkt heeft om de upgrades mee te nemen dit weekend. Heel even dacht ik dat we de leidende positie konden vasthouden. Maar ik denk dat de zachtere banden die ze hadden iets te goed waren. Lewis Hamilton, denkt dat het aan de zachtere banden lag

Ah, ja, die band. Hoe zat dat eigenlijk? Het was tijdens de vrije trainingen al duidelijk dat die gele band (C3) zich heel erg goed hield. Sterker nog, qua slijtage leek er niet enorm veel verschil te zijn, maar qua snelheid wel.

De reden dat Hamilton de harde band (C2) pakte, was eigenlijk heel simpel: hij had geen gele meer over. Hij moest wel op wit.

Had Hamilton kunnen winnen?

Dus ja, Hamilton had ‘m kunnen winnen. Maar ondanks dat hij er nooit zo dichtbij is geweest, kun je meteen zien hoe ver Mercedes en Hamilton nog zijn. Verstappen had wat issues met de driveabilitity van de motor. De RB18 had zichtbaar moeite met de zware windstoten. De tweede pitstop was een drama. Er waren twee safetycar-situaties die het veld dichter bij elkaar brachten én er was nauwelijks concurrentie. Want Sainz starte op P1. Sainz lag na één ronde uit de race. Pérez had gridstraf en Russell kreeg een tijdstraf voor zijn actie op Sainz.

Dus ondanks dat Hamilton nog nooit zo dichtbij een overwinning was dit seizoen, geeft het vooral aan dat het erg ver is en de komende 3 races waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Vooralsnog is 2022 het enige seizoen van Lewis Hamilton waar hij niet één keer won.

Wel bijzonder, Hamilton en Verstappen hebben het record verbroken voor meeste 1-2’s aller tijden. Die stond op naam van Rosberg en Hamilton (31), maar na gisteren is het 32 voor Hamilton en Verstappen.

