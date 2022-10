Volkswagen brengt fysieke knoppen terug, yes!

Volkswagen brengt de fysieke knoppen terug!

Nog niet zo heel erg lang geleden stond ondergetekende in een showroom. Daar kon ik een nieuwe auto aanschouwen, in dit geval betrof het de Volkswagen Golf 8. Ondanks dat dit exemplaar (een rode GTI) er in het echt veel beter uit ziet dan op de afbeeldingen, blijft het een beetje knagen.

De Golf 7 had namelijk een schitterend interieur. Ja, het was saai vormgegeven, maar de fit & finish waren uitstekend voor elkaar. Dermate goed zelfs dat de stap naar een Audi A3 niet echt nodig was. Het grootste probleem zit in de bediening. Ten eerste gaat alles via het infotainmentsysteem dat niet super intuïtief is. Ten tweede zijn de knopjes geen knopjes. Alles is ’touch’ tegenwoordig.

Volkswagen brengt fysieke knoppen terug!

Dat lijkt supermodern, maar de reden van dit alles is simpel: het bespaart heel erg veel geld. Mooie rubberen knopjes met progressieve tegendruk die 20 jaar mee moeten gaan zijn duurder dan een plastic schermpje. Maar ondanks dat het moderner overkomt, werkt het niet prettiger.

Nu zijn journalisten, puristen en markfanatici bijzonder eenkennig en ouderwets, maar het schijnt dat ook de klanten het niets vinden. Thomas Schäfer, de baas van Volkswagen, neemt de kritiek bijzonder serieus. Op LinkedIn (soort facebook voor mensen met een baan) liet hij het volgende weten.

We punten onze portfolio en design even bij. Daarbij willen we onze voertuigen eenvoudiger bedienbaar maken. Voorbeeld is dat we de knopjes het stuurwiel terugbrengen. Dat is wat klanten willen van een Volkswagen. Thomas Schäfer, houdt ook van knopjes.

Online aanschaf, 10 nieuwe EV’s

Kijk dat is al goed nieuws! Nu maar even hopen dat ze ook de temperatuurbediening aanpakken. Dat zijn nu van die ‘sliders’. Ze werken erg onhandig en je moet eerst naar het juiste menu gaan. Dat is nog niet heel erg handig.

Overigens was er nog meer nieuws. Zo kun je nu het gehele aankoopproces van de auto online doen. Ook bevestigt Schäfer dat er tien nieuwe elektrische auto’s bij komen tussen nu en 2026. Met rubberen knopjes op het stuurwiel!

Meer lezen? Dit zijn negen geweldige voorwielaandrijvers uit de jaren ’90!