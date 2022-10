Stand na GP Amerika 2022 en 7 dingen die opvielen

We hebben ‘m weer voor je, de stand na de GP van Amerika 2022. Daarnaast vielen ons zeven dingen op.

De Grand Prix van Amerika 2022 stelde absoluut niet teleur. Circuit of the Americas is een geweldige baan met veel inhaalmogelijkheden. Iets dat dan ook veel gebeurde. Ook leuk: voor lange tijd was het niet duidelijk wie nu uiteindelijk de race zou gaan winnen. Dat zijn altijd de leukere races.

Voor Red Bull is nu eindelijk ook de constructeurstitel binnen. Uiteraard hebben wij alle rangen, standen en overzichten voor je. Eerst beginnen met zeven dingen die ons opvielen aan de race.

Nieuwe reglementen pakken uitstekend uit

Hopelijk is de afgelopen race echt een voorbode voor 2023. Want hoe leuk is het als er drie auto’s vooraan rijden en meedoen om de winst? Natuurlijk, een paar safetycars hebben ervoor gezorgd dat de auto’s dichter bij elkaar waren, maar toch. De voorsprong van Red Bull is niet representatief van hoe de auto’s zich tegen elkaar verhouden. Als je ziet hoe goed de auto’s elkaar kunnen volgen door de bochtensecties op hoge snelheid, is er ook veel meer actie. Dat is precies wat je wil, toch?

Red Bull uit vorm, wint toch

Het leek weer een makkelijke race te gaan worden voor Red Bull. Maar toch zat het allemaal niet mee. De motor was niet helemaal 100%, de wind hielp niet mee en de tweede pitstop was een drama. Toch won Verstappen uiteindelijk vrij overtuigend. Keurig. En tof voor ze dat ze de constructeurstitel winnen, zeker na het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz.

Lance Stroll is een vreemd fenomeen

We hebben het vaker gezegd, zelfs de meest matige F1-coureur rijdt beter dan de beste coureur op de redactie. Dat gezegd hebbende is Lance Stroll een bijzonder fenomeen. Hij kan vooral heel erg anoniem zijn rondjes rijden. Maar hij kan af en toe wel verrassen. Afgelopen weekend heeft hij zich van zijn goede kant laten zijn met een zeer puike prestatie. Niet alleen haalde hij Q3, maar deed daar ook leuk mee. In de race deed hij het ook geweldig, tot die enorme crash die hij min of meer zelf veroorzaakte.

Sainz wéér pech

Carlos Sainz beleeft niet zijn meest gelukkige seizoen. Het is niet de eerste keer. Hij pakte pole position, maar kon deze niet verzilveren. Ten eerste was zijn start minder goed dan die van Verstappen, maar in bocht 1 werd hij door Russell van de baan gereden. De hoeveelheid pech de Carlos Sainz te verduren heeft in zijn carrière, is ongekend.

Lewis Hamilton kun je eigenlijk nooit afschrijven

Eigenlijk koos Mercedes voor de strategie die Red Bull vorig jaar toepaste. En bijna met succes. Lewis Hamilton was magistraal. Voor lange tijd leek het er zelfs op dat hij de race ging winnen. Dat lukte uiteindelijk niet. Wel typisch Hamilton, hij klaagde maximaal over het overschrijden van de track limits. Terwijl hij dat zelf ook deed.

Vettel weer als vanouds

We hadden eerst zes dingen die ons opvielen, maar we moeten er zeven van maken. Sebastian Vettel heeft namelijk een geweldige race gereden. Alweer. Bij Aston Martin was hij bij vlagen snel, maar nu het einde van zijn carrière in zicht is, lijkt er een bepaalde druk van hem te zijn afgevallen. Ondanks pech in de pitstraat (de laatste stop duurde 16 seconden), reed hij als een malle. Met name de actie op Kevin Magnussen was van grote schoonheid. Ook heeft hij nog een paar ronden aan kop gereden, waardoor het totale aantal ronden aan de leiding voor Vettel nu meer dan 3500 is.

Rijderskampioenschap

Leclerc stijgt naar P2 ten koste van Pérez. Lewis Hamilton zit nu heel dicht achter Sainz, die geen punten pakte deze race. Alonso loopt nu hard in op Ocon. Ook bijzonder was de prestatie van Kevin Magnussen, die punten pakte in de race met een bijzondere strategie. Hij stijgt nu een plaatsje ten koste van Pierre Gasly.

De stand na de GP Amerika 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 391 2 Charles Leclerc Ferrari 267 3 Sergio Pérez Red Bull 265 4 George Russell Mercedes 218 5 Carlos Sainz Ferrari 202 6 Lewis Hamilton Mercedes 198 7 Lando Norris McLaren 109 8 Esteban Ocon Alpine 78 9 Fernando Alonso Alpine 71 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 11 Sebastian Vettel Aston Martin 36 12 Daniel Ricciardo McLaren 29 13 Kevin Magnussen Haas 24 14 Pierre Gasly AlphaTauri 23 15 Lance Stroll Aston Martin 13 16 Mick Schumacher Haas 12 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 12 18 Zhou Guanyu Alfa Romeo 6 19 Alexander Albon Williams 4 20 Nicholas Latifi Williams 2 21 Nyck de Vries Williams 2 22 Nico Hülkenberg Aston Martin 0

Constructeurskampioenschap

Red Bull heeft eindelijk weer het constructeurskampioenschap gewonnen! Vorig jaar ging ‘ie nog naar Mercedes. De laatste keer dat Red Bull de titel binnensleepte was in 2013. McLaren loopt ietsje in op Alpine, zij het slechts met twee puntjes. Verder is het bijzonder spannend tussen Haas & AlphaTauri én Alfa Romeo & Aston Martin.

De stand na de GP Amerika 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 656 2 Ferrari 469 3 Mercedes 416 4 Alpine Renault 149 5 McLaren 138 6 Alfa Romeo Ferrari 52 7 Aston Martin 49 8 Haas 36 8 AlphaTauri 35 10 Williams Mercedes 8

Kwalificatieduel

Het blijft verwonderlijk hoeveel moeite jonge talenten (nu al met meerdere jaren ervaring) alsnog aan het kortste eind trekken in het kwalificatieduel. Alonso was sneller dan Ocon, Hamilton was sneller dan Russel. In het geval van Aston Martin is het iets anders, want ondanks dat Vettel alsnog voor staat, reed Stroll – zoals vermeld – een puike kwalificatie. Ook een speciale vermelding voor Carlos Sainz, die gewoon op eigen kracht (dus niet in regenachtige condities) pole pakte en sneller was dan kwalificatiebeest Charles Leclerc. Heel erg knap.

De stand na de GP Amerika 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (12) George Russell (7) Red Bull Max Verstappen (15) Sergio Pérez (4) Ferrari Charles Leclerc (14) Carlos Sainz (5) McLaren Lando Norris (16) Daniel Ricciardo (3) Alpine Fernando Alonso (11) Esteban Ocon (8) AlphaTauri Pierre Gasly (12) Yuki Tsunoda (7) Aston Martin Lance Stroll (8) Sebastian Vettel (9) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (16) Nicholas Latifi (2) Williams Nicholas Latifi (0) Nyck de Vries (1) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (13) Guanyou Zhou (6) Haas Kevin Magnussen (13) Mick Schumacher (6)

Snelste raceronde

Lange tijd had Verstappen de snelste tijd in handen. Maar Mercedes had met Russell voldoende ruimte voor een vrije pitstop. Als enige op de baan heeft Russell de rode banden gebruikt tijdens de race. Het is de tweede keer voor Russell dit seizoen dat hij de snelste ronde op zijn naam kan zetten.

De onderlinge stand na de GP van Amerika 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 Lewis Hamilton Mercedes 2 Sergio Pérez Red Bull 2 George Russell Mercedes 2 Lando Norris McLaren 1 Carlos Sainz Ferrari 1 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1

Driver of the Day

Vettel. Uiteraard Vettel. Veel coureurs hadden de kans om tijdens de race te shinen. We zijn benieuwd hoe het was gegaan als Vettel een goede pitstop had gehad. Gelukkig heeft hij wel de Driver of the Day-trofee met 18 procent van de stemmen.

De onderlinge stand na de GP van Amerika 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 Sebastian Vettel Mercedes 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Sergio Pérez Red Bull 1 Mick Schumacher Haas 1 Carlos Sainz Ferrari 1 Nyck de Vries Williams 1

Heeft de redactie de GP van Amerika 2022 goed voorspeld?

Lange tijd leek het erop dat Verstappen eens een keer niet ging winnen. Maar de redactie was er zeker van dat Max ging winnen. Michael wist ook dat Leclerc derde werd en pakt zo tien punten.

De stand na de GP Amerika 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Michael 84 Wouter 81 Jaap 57

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazilië

20 november | GP van Abu Dhabi

