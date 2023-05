Deze nineties coupé heeft bakken ervaring!

Deze Volkswagen Corrado uit 1992 heeft bijna 345 duizend kilometer ervaring, maar dat zie je er niet aan af!

Jullie zitten net zo graag op Marktplaats te struinen naar bijzondere auto’s als wij! En als je dan iets bijzonders tegenkomt is het altijd plus 1 als je ons even tipt. Deze nineties coupé plofte op onze digitale deurmat na een tip van Jaap.

We hebben het over een volledig originele Volkswagen Corrado uit 1992. Onder de motorkap van de nineties coupé een 2.9 liter zescilinder met op papier 190 pk. Nu ben ik zelf opgegroeid in de jaren negentig, en dan wilde je toch wel graag zo’n coupé hebben!

Inmiddels heeft dit exemplaar bijna 345 duizend kilometer gereden, maar dat mag de pret niet drukken. De verkoper vindt zelf namelijk dat dit icoontje uit de jaren negentig nog bijna 16 mille mag kosten.

Wat krijg je daar dan voor?

Nou een volledig originele Volkswagen Corrado 2.9 VR6 dus! De motor en de versnellingsbak hebben net een revisie achter de rug en de auto is voorzien van nieuw rubber, remmen en een originele uitlaat. Al was een RVS uitlaat wellicht een betere keuze geweest.

Hij heeft knappe lichtmetalen wielen, centrale deurvergrendeling en elektrische ramen voor. Daarnaast getint glas, een schuifdak en… jawel in de jaren negentig gewoon nog een optie: een buitenspiegel rechts! Ja ja!

Anders nog iets? Jazeker, de Corrado heeft ABS en stuurbekrachtiging. Wat wil je nu nog meer? Wel een aardige prijs voor een auto van dik dertig jaar oud, maar je kunt je Wu Tang Clan petje uit de mottenballen halen en lekker cruisen op de tunes van de tevens uit de jaren negentig stammende autoradio inclusief cassettedeck.

Wil je het allemaal nog wat nader bestuderen, of jeugdherinneringen ophalen aan de nineties coupé , dan kan dat door even naar de advertentie zelf te kijken. Kopen maar!?