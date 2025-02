Halleluja: dé oplossing tegen EV-branden is hier!

Brandende elektrische auto’s kunnen voortaan net zo snel geblust worden als benzineauto’s.

Er zijn al een aantal proefballonnetjes voorbijgekomen om batterijbranden tegen te gaan. Heb je de EV-uitlaat meegekregen? Of het bericht over de zelfblussende batterij? Dat waren beide nog maar hersenspinsels van knappe koppen. Deze keer is er een systeem dat ook écht wordt geïmplementeerd in elektrische en hybride auto’s.

Voor de oplossing tegen EV-branden reizen we af naar Frankrijk. De Renault-groep brengt vandaag een persbericht naar buiten waarin de Fireman Access wordt geïntroduceerd. Renault heeft samen met brandweerkazernes samengewerkt om tot een oplossing te komen tegen de fikkende elektrische auto’s. Die is dus nu gevonden en klaar voor gebruik.

De brandweerlieden en Renault-werknemers hebben een vernuftige oplossing bedacht tegen EV-branden. Het probleem bij brandende elektrische auto’s zit hem in bij de batterijcellen. Zodra deze vlam vatten, komen er vlambare gassen vrij. Om dit te voorkomen, moeten de cellen doordrenkt worden met water. Tot nu toe kon dit alleen door de auto urenlang in een bak met water te koelen.

Hoe werkt het?

Dat is nu niet meer nodig. Het nieuwe idee omvat een opening in de behuizing van de batterij. Over die opening zit een zelfklevend schijfje. Zodra er een krachtige waterstraal op het schijfje wordt gevuurd, komt het schijfje los. Dankzij de opening kan het water nu direct bij de batterij komen en de cellen doordrenken met water. Dit zou een snelle en effectieve manier zijn om thermal runaway tegen te gaan. Nog niet helemaal duidelijk? Bekijk hieronder de video voor wat meer uitleg.

Op deze manier kan een batterijbrand in een paar minuten worden geblust, vergeleken met enkele uren en tien keer zoveel water zonder deze functie. Wie nu een elektrische of plug-in hybride auto van Renault, Dacia of Alpine koopt, krijgt Fireman Access standaard op de batterij.

Iedereen mag het gebruiken, maar…

De Renault Groep heeft zeven patenten aangevraagd voor dit systeem. Het bijzondere is dat Renault de informatie niet voor zichzelf houdt, maar met alle fabrikanten ter wereld deelt. Daar zet de Franse autobouwer wel iets tegenover. Wie als fabrikant Fireman Access gebruikt en het systeem aanpast, moet deze wijzigingen delen met andere fabrikanten wereldwijd.

Op zich een galante zet van Renault. Zo kunnen de batterijen van alle elektrische en plug-in hybride auto’s voorzien worden van een blusgat. Zo ook de auto’s in de regio Rotterdam-Rijnmond rond de jaarwisseling.