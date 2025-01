Renault 5 Turbo wordt de eerste EV die niet gaat afschrijven

Dat is in ieder geval wat klanten denken.

Het is misschien wel dé verrassing van het afgelopen jaar: in december kwam Renault opeens met een moderne interpretatie van de R5 Turbo. En dit was niet zomaar een concept car, de auto gaat zowaar nog in productie ook. En dan is het meteen de coolste EV op de markt.

In gesprek met Renault-baas Fabrice Cambolive is Autocar al wat meer over de Renault 5 Turbo 3E te weten gekomen. Als het goed is krijgen we over een paar maanden al de productieversie te zien. Die moet vervolgens volgend jaar in productie gaan.

De Renault 5 Turbo 3E is veel meer dan zomaar een hot hatch. Zo heeft de auto een carbon carrosserie en 500 pk op de achterwielen. Dat klinkt meer als een elektrische supercar, die toevallig de vorm van een hot hatch heeft.

De Renault 5 Turbo 3E heeft ook een bijzondere aandrijflijn. De auto heeft namelijk geen achterwielaandrijving via één elektromotor op de achteras, maar via twee elektromotoren in de wielen. Dit brengt grote voordelen op het gebied van efficiëntie én je hebt heel veel power op de achterwielen. De auto moet dan ook een driftmonster worden.

Je voelt natuurlijk aan alles dat dit een peperdure auto gaat worden. De CEO doet daar nog geen concrete uitspraken over, maar volgens hem krijgt de auto een “eerlijke prijs” voor het vermogen van de auto. Hij belooft ook dat de auto flink goedkoper wordt dan de A110 R Ultime. Maar dat is een schrale troost, want die auto kost €265.000.

De Turbo 3E zal ook niet op grote schaal geproduceerd worden. Cambolive zegt wel dat er “veel meer” dan 150 gebouwd zullen worden. Er zijn genoeg klanten bereid de portemonnee te trekken: “veel mensen weten de prijs al en zijn klaar om te investeren omdat ze denken dat dit type auto nooit zijn waarde gaat verliezen.”

Deze auto wordt dus nu al gezien als een investeringsobject door sommigen. Dat zou voor het eerst zijn in de geschiedenis van de EV. Zul je net zien: is er eindelijk een échte elektrische rijdersauto, gaan mensen er niet mee rijden…

Via: Autocar