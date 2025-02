Volvo’s verkooptopper krijgt opfrisbeurt: dit verandert er

Wordt de facelift wederom een succes?

Voor wie de XC40 te klein is, maar de XC90 te groot, biedt Volvo een middenweg met de XC60. Al meer dan anderhalf miljoen gezinnen kozen voor dit model. Nu Volvo zijn SUV-line-up aan het vernieuwen is, krijgt de op-een-na grootste SUV een facelift.

De grootste veranderingen zitten in het interieur. Volvo heeft een nieuw infotainmentsysteem gelanceerd dat ook in de XC60 van na de facelift komt. Heb je een Volvo van 2020 of jonger? Dan komt later dezelfde software jouw kant op middels een over-the-air-update. De vernieuwde XC60 krijgt niet alleen nieuwe software, maar ook geüpdatete hardware. Het oude staande middenscherm maakt plaats voor een groter scherm dat nog steeds rechtop staat. Het display meet nu 11,2 inch, heeft scherper beeld en reageert twee keer zo snel als het oude scherm.

Verder vind je nieuwe bekerhouders (altijd fijn) en een verbeterd draadloos oplaadplatform voor je smartphone. En daar houdt het niet op. Buitengeluiden worden beter buiten gehouden door isolatieschuim op ”strategische plekken”. De stilte kun je doorbreken via het Bowers en Wilkins-geluidssysteem dat een nieuw speakergaasje heeft gekregen. Tot slot is de lucht in de auto nog wat schoner door nieuwe luchtzuiveringstechnologie.

Aanpassingen aan het exterieur

Net als de nieuwe XC90 krijgt het kleinere broertje een nieuwe grille. Tevens zijn er nieuwe wielopties (denk aan 22-inch wielen met wielkastverbreding) en donkerdere achterlichten. In de configurator zijn drie nieuwe kleuren voor de XC60: Forest Lake, Aurora Silver en Mulberry Red.

Motorisch verandert er niets. Je kunt de XC60 nog steeds alleen maar bestellen als PHEV. Vervolgens kun je kiezen uit de T6- of T8-aandrijflijn. De eerste heeft 350 pk, de tweede 455 pk. Zoals je gewend bent bij Volvo is de topsnelheid ingesteld op 180 km/u. Elektrisch kun je ongeveer 75 kilometer rijden volgens de WLTP.

Goedkopere prijzen voor de XC60 na de facelift

Voor de goedkoopste XC60 moet je de tijdelijk leverbare Essential-uitvoering hebben. Die kost € 61.995. Voor de facelift betaalde je nog € 60.195 voor de Essential. De overige uitvoeringen zijn grotendeels goedkoper geworden. De Core-versie, zeg maar de instapper als de Essential is uitverkocht, kost nu € 65.995. Dat was voorheen € 69.895. Je bespaart dus met de vernieuwde XC60 € 3.900.

Alle prijzen van de vernieuwde Volvo XC60

Uitvoering Motor Prijs Essential T6 AWD PHEV, 350 pk € 61.995 Core T6 AWD PHEV, 350 pk € 65.995 Business Edition T6 AWD PHEV, 350 pk € 66.995 Plus T6 AWD PHEV, 350 pk € 70.995 Black Edition T6 AWD PHEV, 350 pk € 73.495 Ultra T6 AWD PHEV, 350 pk € 75.995 Ultra Black Edition T6 AWD PHEV, 350 pk € 77.995 Plus T8 AWD PHEV, 455 pk € 73.995 Plus Black Edition T8 AWD PHEV, 455 pk € 76.495 Ultra T8 AWD PHEV, 455 pk € 78.995 Ultra Black Edition T8 AWD PHEV, 455 pk € 80.995 Polestar Engineered T8 AWD PHEV, 455 pk € 86.995

Concurrenten van de Volvo XC60 na de facelift

Volvo blijft goede zaken doen met de prijsstrategie van de XC60. Het biedt een meer dan prima alternatief op de plug-in hybride X3 en ook de PHEV-SUV’s van Audi en Mercedes krijgen het zwaar tegenover de Zweedse mastodont. Nu de rijders van Duitse luxeauto’s nog zo ver krijgen om in een verstandige Volvo te stappen.