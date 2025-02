De oplossing voor minder EV-branden? Een uitlaat!

Nee, niet zo’n speakertje met nep-motorgeluiden. Ik bedoel een echte EV-uitlaat!

Er komen steeds meer oplossingen voor de grootste problemen van elektrische auto’s. Verbrandingsmotoren om de batterij op te laden, meer laadpalen, batterijen met een hogere capaciteit, nep-schakelmomenten en ga zo maar door. Ook het brandgevaar van elektrische auto’s wordt aangepakt. Zo is er al een batterij die zichzelf kan blussen. Maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

Stellantis heeft een patent ingediend bij de United States Patent and Trademark Office (USPTO). Dit ontdekte EV-platform Green Car Reports. Het nieuwe idee beschrijft een nieuwe manier om EV-branden te voorkomen. Je hebt het goed gelezen: de oplossing is een uitlaat voor elektrische auto’s.

Hoe een EV-uitlaat een brand voorkomt

Om te begrijpen hoe de uitlaat werkt, moeten we eerst kijken hoe EV-branden ontstaan. Vaak komt dit doordat de batterij in de fik vliegt. Dit komt dan weer door een fenomeen dat thermal runaway wordt genoemd. Wanneer een batterij oververhit raakt, komen er vlambare gassen vrij, zoals waterstof, methaan, ethaan, ethyleen, acetyleen, propaan en butaan. Wanneer deze gassen de vrije loop hebben, heb je last van thermal runaway.

Je voelt hem misschien al aankomen: de EV-uitlaat voert deze gassen af. Normaal blijven de gassen rond de batterij hangen. Dat maakt het voor brandweerlieden extra lastig om een elektrische auto te blussen. Door de gassen op tijd af te voeren, kan een eventuele brand voorkomen worden.

Gassen komen niet in de frisse lucht

Jij en ik willen de chemische stofjes niet zomaar inademen. Daarom is het voorlopig denkbeeldige uitlaatsysteem ook voorzien van een soort katalysator. Het onderdeel breekt middels ”meerdere behandelingszones” de chemische gassen af om de uitstoot ervan in de open lucht te minimaliseren of zelfs helemaal onderuit te halen.

Patenten zijn vaak een ideeën van knappe koppen die vervolgens niet of nauwelijks worden uitgewerkt. Dit plan daarentegen zou zomaar werkelijkheid kunnen worden. Stellantis bouwt namelijk zowel EV’s als hybrides op de moderne STLA-platformen. Dat wil zeggen dat er al ruimte is vrijgemaakt voor de uitlaat bij de hybrides. Wellicht sla ik nu wat stappen over, maar het klinkt doodsimpel om de EV-uitlaat aan de elektrische Fiats en Peugeots die op een gedeeld platform staan, toe te voegen.

Zo’n EV-uitlaat zou toch lekker zijn. Niet alleen voor de auto-eigenaren, maar ook voor de brandweer. Kunnen ze de dompelbak met duizenden liters water en de blusdeken mooi thuis laten.

Foto: Tesla met uitlaten gespot door @julian06