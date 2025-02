‘Gewone’ Porsche 718 kost maar liefst 150.000 euro

Gewoon, gewoon. Wat is gewoon? Toch moet je voor deze Porsche 718 diep in de buidel tasten.

Een lange tijd was de 718 niet alleen de goedkoopste sportwagen maar Porsche, maar ook het goedkoopste model. Tegenwoordig moet de 718 zijn meerdere erkennen in de elektrisch Macan. Misschien dat het met de komst van de elektrische 718 straks weer andersom is.

Voor speciale edities als de 718 GT4 en GT4 RS moet je serieus de portemonnee trekken. Dat is ook enigszins begrijpelijk, aangezien dit producten zijn van de GT-afdeling van het merk. De instap 718’s zijn aanzienlijk goedkoper. Voor de goedkoopste 718 ben je zo minder dan 50 mille kwijt. Bij deze moet je daar nog honderdduizend euro bij optellen. Hè wat!

Porsche 718 GTS op Marktplaats

Het uiterlijk laat zien dat dit geen GT4, laat staan een GT4 RS is. Toch hangt er een stevig prijskaartje aan deze gebruikte Porsche. Dit is namelijk een GTS 4.0. Dat laatste is een weggever waarom deze zo prijzig is. Een atmosferische boxer zescilinder van vier liter groot. Daar komt de BPM-zweep bij kijken.

De jong gebruikte Porsche 718 GTS 4.0 komt uit 2023 en heeft 9.893 km gedraaid. De nieuwprijs destijds? 159.371 euro. Voor een ‘gewone’ 718. Das een hele smak geld. Wel leuk kleurtje dat Racing Yellow. Staat de instap sportwagen van Porsche meer dan goed.

De atmosferische motor is goed voor 400 pk en 420 Nm koppel. Deze 718 is uitgerust met de PDK. De topsnelheid bedraagt 288 km/u. Afgezien van het ontbreken van de achterste stoelen heb je geen 911 meer nodig joh.

Het interieur is wat minder speciaal. Precies wat je van een 718 mag verwachten. De rode remklauwen in combinatie met de gele kleur is dan wel weer een beetje McDonald’s, maar soit. De zwarte velgen mag je zelf verwisselen voor zilveren, of een ander kleurtje naar wens.

Met nog geen 10k op de klok heeft de eerste eigenaar er de afgelopen twee jaar niet uitbundig van genoten. Dat zijn toch dure kilometers geweest als je de afschrijving meeneemt. Ach, dat burgerlijke gelul over geld ook altijd hè. Je kunt de advertentie op Marktplaats bekijken.