Bijzondere 911 Speedster van Rutger Hauer te koop

Als Hollywood A-Lister moet je minimaal één keer een Speedster hebben gehad.

Er zijn er niet veel van: Nederlandse acteurs die veel successen hebben gekend in Hollywood. Famke Janssen, Jeroen Krabbé en in mindere mate Carice van Houten. De grootste A-lister is waarschijnlijk nog altijd onze eigen Rutger Hauer. In Nederland werd de kampeerfreak bekend door de verfilming van het biologieboek uit de brugklas (hoofdstuk 9), maar de lange, blonde acteur wist het tot Hollywood te schoppen. Zo was hij te zien in films als Blade Runner, Batman Begins, The Hitcher, Blind Fury en het eerste deel van Sin City. Niet verkeerd voor de man die zijn eerste voetstapjes in Breukelen zette.

Dat heeft hem in financieel opzicht geen windeieren gelegd. In Amerika betalen zelfs de slechte films (jazeker, heeft ie ook gedaan) behoorlijk goed, dus de beste man heeft op sommige momenten redelijk in de slappe was gezeten. Wat moet je doen als Hollywood-ster met voldoende pecunia? Precies: je laat het geld rollen, het liefste op vier wielen. Dat heeft Rutger Hauer dus ook gedaan. Maar na verloop van tijd raak je ergens op uitgekeken. Behalve op Turks Fruit, die Monique van de Ven kon er echt wat van in die tijd. Maar je speeltje zet je op een gegeven moment te koop, zo ook Rutger Hauer.

In dit geval betreft het een Porsche 911 uit 1989. Dat was een overgangsjaar voor de Porsche 911. De 964 werd immers in dat jaar gelanceerd. Dat waren echter de versies met vierwielaandrijving (Carrera 4), de Carrera 2 modellen kwamen pas in 1990. Deze 911 is van het type dáárvoor, een heuse Speedster om precies te zijn. De Speedster varianten waren een soort spartaanse Cabrio modellen, maar dan met een simpel dakje, kleine vooruit en minimaal comfort. Uiteraard heeft Porsche-fiel @CasperH in deze Speedster gereden, getuige deze rijtest.

De auto van Hauer was extra bijzonder, want hij liet een bijzondere bodykit monteren. Of dat via Porsche, Porsche Exclusive of een andere tuner ging is niet helemaal duidelijk. Het lijkt om een Strosek voorbumper te gaan. De auto is zilvergrijs gespoten en heeft een grijs lederen interieur. Mede door die kleurstelling lijkt de auto minder bijzonder dan dat ‘ie is. Verder roept de auto meer vragen op, dan dat er beantwoord worden. En nee, dan bedoelen we niet alleen de discutabele hardtop.

Er zitten nogal wat blaasjes op (auto-herpes, volgens het biologieboek), de velgen zijn van een 964 en de koplampen en achterlichten van een 993. Mede daardoor is de Speedster niet al te prijzig, waarschijnlijk. De adverteerder wil er graag 59.500 dollar voor hebben. Er staan 44.340 mijlen op de klok (71.358 km) en komt met een ondertekend authenticiteits-certificaat. Door wie is niet duidelijk, hopelijk Monique van de Ven.