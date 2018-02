Papaya it is: McLaren MCL33 klaar voor 2018

De nieuwe McLaren MCL33 is onthuld en helemaal klaar voor Formule 1 seizoen 2018.

Meest opvallend is de nieuwe livery die teruggrijpt naar de livery van McLaren’s F1-livery van 50 jaar geleden: Papaya Spark (je mag ‘oranje’ zeggen), Burton Blue en Cerulean Blue it is. McLaren geeft zelf aan: we luisteren naar onze fans. En die fans wilden deze kleuren. Achter Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso zal komend seizoen een Renault-krachtbron zijn werk doen.

De MCL33 moet McLaren terugbrengen naar de plek waar men vindt dat McLaren thuishoort: vooraan de grid. Afgelopen seizoen bleek een aantal keren dat McLaren best mee kon doen om de knikkers, zolang de Honda-krachtbron heel bleef. Helaas voor Fernando en Stoffel was dat nét niet altijd het geval. En met nét niet altijd bedoelen we: zelden tot nooit.

McLaren heeft een doorontwikkeling van de auto van 2017 gepresenteerd. Veel aandacht is uitgegaan naar het implementeren van de Renault-krachtbron, die de falende blokkies van Honda moet doen vergeten. De Renault krachtbron maakt gebruik van een andere layout: de turbo zit nu aan de achterkant van het motorblok en de MGU-H zit aan de voorzijde in de hot-vee. Daardoor moest McLaren de achterzijde van het chassis herontwerpen, alsmede de behuizing van de versnellingsbak en de achterste wielophanging en de cooling-layout. Een ingrijpend geintje dus, dat nieuwe motorblok.

Daarnaast heeft men geprobeerd een zo clean, eenvoudig en elegant mogelijke auto neer te zetten. Oordeel zelf of dat gelukt is. Met een HALO wordt in ieder geval geen enkele auto knapper, wat een puist is dat toch.

UPDATE: video