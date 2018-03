Dit is de 2018 LMP2-auto van Racing Team Nederland

Vanmorgen heeft Racing Team Nederland de auto en rijders voor het aankomende raceseizoen gepresenteerd.

Het was al bekend dat Jan Lammers en Giedo van der Garde dit nieuwe seizoen, naast Frits van Eerd, onderdeel zijn van Racing Team Nederland. Vandaag werd ook het doek getrokken van de nieuwe auto. Van Eerd is optimistisch. Tijdens tests in Spanje bleek de auto vier seconden sneller te rijden in vergelijking met vorig jaar.

Net als verleden jaar rijden de Nederlanders met een Dallara P217. De auto is op een paar punten aangepast om de racer sneller te maken, daar de auto nog niet helemaal voldeed aan de eisen en verwachtingen van Racing Team Nederland. De huidige versie, die het team dit seizoen zal gebruiken, moet het team nog competitiever maken. Dat gezegd hebbende mogen ze niet klagen, daar het team vorig jaar over een betrouwbare bolide beschikte. Er is in langeafstandsraces immers niets belangrijker dan de auto rijdende te houden. Vraag maar aan Toyota.

De meest opmerkelijke verandering heeft echter niets te maken met de auto zelf, maar met de coureurs die ermee gaan rijden. Halverwege de (veel te lange) presentatie werd McLaren protegé en Formule 2-coureur Nyck de Vries het podium op geroepen, waarna bekend werd gemaakt dat de 23-jarige Nederlander het zitje van Jan Lammers na de 24 uur van Le Mans zal overnemen. Lammers, die een record zal vestigen met zijn 24ste 24 uur van Le Mans, rijdt eveneens de 6 uur van Spa Francorchamps.

De Vries kan de races in de tweede helft van het jaar precies inplannen in zijn agenda, omdat de Formule 2-races niet in dezelfde weekenden worden verreden als het WEC.

Hoewel het mooi is om te zien dat Nederland een ‘eigen’ team in het WEC heeft, hopen we dat ze beter werk zullen doen dan hun PR-team. Bijzonder veel plaatjes hebben we niet gekregen. Gelukkig was daar nog de stream, maar zelfs het moment suprême ging op tragisch wijze verloren. Zie jij de auto?

Beeld: Racing Team Nederland