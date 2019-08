“Hamann doet nare dingen met de Range Rover”

Hij gaat er niet echt op vooruit.

De komst van een nieuwe Range Rover betekent voor tuners een nieuwe kans een flitsend pakket in elkaar te knutselen. Voetballers wereldwijd wachten immers met smart op het moment dat zij hun slee kunnen transformeren in een regelrechte nekkendraaier. Nu Hamann zijn nieuwe ‘Mystère Bodykit’ heeft onthuld voor de laatste Range Rover, is dit moment hier.

Het is weer een aankleedpartij van jewelste geweest. We zijn van Hamann gewend dat het geen subtiele pakketten maakt en dit geldt ook voor dit verse project. Alhoewel het Mystère-pakket van Hamann in het verleden in zekere zin nog extremer was dan nu, is de widebodykit wederom zeer overdreven.

Hamann heeft aan de voorzijde bijvoorbeeld een nieuwe bumper geplaatst met een flink aantal inkepingen van verschillende groottes. De scoop op de motorkap doet er nog een schep bovenop. Hamann heeft de zijschorten en achterbumper eveneens onder handen genomen. Meest opvallend zijn waarschijnlijk de wielkasten – met name rondom de achterwielen springen ze er nogal uit. De Range Rover rolt op 23″ velgen.

Het bedrijf heeft de auto in technisch opzicht grotendeels hetzelfde gelaten. Op een uitlaatsysteem na, demper incluis, is de Range Rover onderhuids niet aangeraakt.