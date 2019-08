AMG GT R Black Series wordt (even) de snelste Mercedes

De Duitse autofabrikant heeft snode plannen voor de auto.

Mercedes heeft ons alweer enige tijd geen Black Series-model gegeven. Vergeten zijn ze het type in Stuttgart in ieder geval niet. Het merk is momenteel druk bezig met de ontwikkelingen aan de auto. Een prototype van de AMG GT R Black Series, dat het absolute topmodel moet worden, was deze week te vinden op de Nürburgring. Zijn optreden in de Groene Hel was voldoende om de geruchtenmolen een flinke zwiep te geven.

Mede dankij zijn griezelige voorkomen wordt er wild gespeculeerd over de prestaties van de auto. Zo zijn er nieuwe luchtinlaten zichtbaar in de motorkap, die moeten helpen bij het koelen van de opgewaardeerde vierliter twin-turbo V8.

Volgens insiders zal de achtcilinder in de AMG GT R Black Series niet minder dan 690 pk moeten produceren, aldus Autocar. Mogelijk is zelfs dat hij meer dan 700 pk zal krijgen. Hoewel het cijfer vooralsnog niet is bevestigd, is de bewering in ieder geval in lijn met een eerdere uitspraak van AMG-hoofd Tobias Moers. De baas van de performance-afdeling heeft aangegeven dat de AMG GT R Black Series de snelste Mercedes zal zijn op het circuit, tot het moment dat de Project One zijn debuut maakt. Daarnaast zal de auto kortstondig de snelst accelererende AMG zijn.

Naast een zeer krachtige motor krijgt de AMG GT R Black Series een enorme taartschep achterop, om de auto van zoveel mogelijk neerwaartse druk te voorzien. De bestuurbaarheid van het model komt volgens Moers boven al het andere. Zo wordt ook direct de balans gevormd: enerzijds stijgt het vermogen, anderzijds verbeteren de rijkwaliteiten. De AMG GT R Black Series moet het gaan opnemen tegen de Porsche 911 GT2 RS.