Dit heeft Hamann gedaan met de BMW X5

Het grappige is dat er niet eens zoveel verbouwd is aan de SUV.

Hamann kennen we als een Duitse tuner, gespecialiseerd in excentrieke ontwerpen. Ook deze X5 ligt moeilijk op het netvlies, wat echter opvalt is dat Hamann er weinig aan heeft gedaan.

In de basis is dit een BMW X5 (G05) met M-pakket bumpers. Hamann heeft de bumpers niet vervangen, maar de boel ‘verfraait’ met wat extra frutsels. Zo monteerde de tuner een lip voor de voorbumper. Voor de achterkant heeft de X5 een diffuser gekregen. Hamann laat weten dat de tuning toepasbaar is op de originele M-pakket bumpers van BMW. Er komt geen complete verbouwing bij kijken.

Verder monteerde de tuner 23-inch Anniversary Evo velgen onder de X5, inclusief wat extra plastic rondom de wielen. In het interieur zijn de originele BMW-pedalen vervangen voor aluminium pedalen van Hamann. Kers op de taart is de subtiele dakspoiler.

Als de velgen je bekend voor komen dan kan dat kloppen. Jaren geleden gebruikte Hamann het setje al voor de vorige generatie X5. Overigens werd die SUV wél grondig aangepakt door de Duitse tuner. Voorlopig is dit het eerste pakket dat beschikbaar komt van Hamann op de G05 X5. Motortuning volgt vermoedelijk in een later stadium. Of er ook een heftig bodykit gaat komen is nog niet bekend.