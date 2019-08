Jos Verstappen: “Hamilton nerveus door prestaties Max”

En terecht.

Sinds zijn ongelukkige weekend in Monaco vorig jaar is Max Verstappen bezig aan een titanenreeks, waarin hij – op een tweetal uitvalbeurten na – 25 wedstrijden op rij geen enkele keer buiten de top 5 is geëindigd. Zelfs de nieuwe samenwerking tussen Red Bull en Honda werpt in het eerste seizoen al zijn vruchten af: Verstappen heeft in de afgelopen vier wedstrijden tweemaal op de hoogste trede van het podium mogen staan.

Hamilton mag dan op koers liggen om dit jaar zijn zesde wereldtitel binnen te halen, volgens Max’ vader Jos Verstappen begint het langzaam maar zeker te knagen bij Lewis. De oud-Formule 1-coureur denkt dat de Britse kwalificatiekoning zich zorgen begint te maken over zijn rivaal en nerveus is over de manier waarop Verstappen en zijn team momenteel aan het groeien zijn.

In een gesprek met de Britse krant Express legt Jos uit waarom hij zo denkt. Volgens Verstappen Sr. heeft het te maken met de manier waarop Hamilton in de media praat over zijn concurrenten.

“You can tell by the things Hamilton has been saying. Why would he respond to rumours? He says that the Honda engine is better than Mercedes now, but I don’t think that’s the case on the straights. When you see what kind of races Max has been driving, I don’t think you can be surprised.”