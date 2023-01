Hamilton bescheiden: ‘nog nooit een coureur geweest zoals ik’

Vertrouwen in jezelf hebben, Hamilton heeft het.

Sir Hamilton is natuurlijk een coureur van formaat. Dat kan niemand ontkennen en daarom doet niemand het. Hij is een van de snelste coureurs van zijn generatie en sinds hij in 2007 de Formule 1 betrad, rijgt hij de overwinningen aan elkaar. Hij stond bijvoorbeeld 191 keer op het podium! Laatste jaren gaan wat minder, maar Hamilton blijft geloven in Hamilton. En dat is maar goed ook.

Hamilton heeft vertrouwen

Max Verstappen ging er de laatste twee seizoenen vandoor met titel. Dat moet pijn doen voor Hamilton, want hij doet mee om te winnen. Volgend seizoen is het niet anders en hij heeft er veel zin in. Hij denkt namelijk dat hij een auto heeft waarin hij races kan winnen.

Zo anders was het verleden jaar. Hij won voor het eerst in zijn loopbaan geen enkele race in een seizoen van de Formule 1. Een record voor hem! Alleen dan geen goede. Tel hierbij op dat Verstappen ongegeneerd gretig is en de ellende is compleet. Toch weet Hamilton het verloren seizoen een positieve spin te geven door te zeggen tegen Formule 1 Magazine: “Als ik iets van afgelopen jaar kan zeggen, dan is het wel dat we als team alleen maar veerkrachtiger en meer vastberaden zijn geworden.”

Nieuw seizoen, nieuwe kansen

Hij weet dus nu hoe het is om te verliezen. Daar heeft hij van geleerd en het team is er klaar voor. De oude auto kon gewoonweg niet concurreren met Red Bull en Ferrari, de nieuwe (hopelijk) wel. Zet er dan een goede coureur in en niks staat in de weg om races te winnen.

Die goede coureur is natuurlijk Hamilton. Hij kreeg namelijk tijdens het interview wat statistieken te zien en daaruit bleek dat er nog nooit een coureur was met meer dan 300 starts op zijn naam (Hamilton heeft er 310). Hij reageerde door te zeggen, bescheiden dat hij is, dat er ‘ook nog nooit een coureur geweest is zoals ik’.

Duly noted!