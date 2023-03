Hamilton nog niet bezorgd over de situatie bij Mercedes

Auw, verleden jaar was niet een heel goed seizoen voor Hamilton en nu hij heeft hetzelfde gevoel als toen met de auto.

Saaie wedstrijd gisteren? Nou, voor Max Verstappen misschien wel. Het gevecht tussen Lewis Hamilton en Fernando Alonso was echter zeker wel vermakelijk. Beide coureurs hebben genoten van het duel (en wij ook). Hamilton was verassend aardig voor Alonso en zegt dat Alonso het fantastisch heeft gedaan. Hij merkt er nog stilletjes bij op dat de helft van de auto van Aston Martin Racing van Mercedes komt, omdat zij hun aerodynamica in dezelfde windtunnel hebben ontwikkeld.

Voor het team van Mercedes was er wel een harde constatering te trekken: ze lopen achter bij de concurrenten en de auto is (nog) niet goed genoeg. Bij de seizoensopener werd Hamilton vijfde, teamgenoot George Russel wist als zevende over de lijn te komen.

Gevoel Hamilton over auto

Volgens de Brit waren ze ver verwijderd van een podiumplek, zegt hij tegen Motorsport.com. Sterker nog, hij vervolgt: “We waren er mijlenver van verwijderd”. Tel hierbij op de er nog een Ferrari voor hem reed die uiteindelijk uitviel, dus eigenlijk werd hij zesde. Geen goed begin!

Dat weet hij zelf natuurlijk ook. Daarom werd hem gisteren de vraag gesteld of het team wel voldoende progressie heeft gemaakt met de nieuwe auto en of hij daarover niet bezorgd is? Nou, hij is niet bezorgd. Hij zegt dat “we moeten gewoon hard blijven werken”. Dit om de auto zo te krijgen dat het meer kan doen om podiumplekken. Dit hoorde we echter verleden jaar ook en het lijkt wel een déjà vu.

HAM weet dit als geen ander en hij komt tot de conclusie dat het gevoel in de auto over het geheel genomen hetzelfde is als vorig jaar. Toto Wolff is tevens niet heel positief en is van mening dat de auto nu niet competitief is en dat ze heel de winter hun best hebben gedaan maar het uiteindelijk niet gelukt is.

Werk te doen

Het team moet dus nog bergen werk verrichten. Hamilton benadrukt dan met name dat er meer downforce moet komen, daar is snelheid te winnen. Als er meer neerwaartse druk aan de voor-en achterkant komt zal het tempo van de auto omhoog gaan. Maar of dit snel te realiseren is, dat is de vraag. Dat zullen we zien bij de volgende race.