Ja, natuurlijk moet dat kunnen. Lekker gamen in de nieuwe BMW 5 Serie behoort nu tot de mogelijkheden.

Ik komt uit de tijd waar Duck Hunt op de Nintendo spelen helemaal modern was. Zo anders zijn de tijden nu, waar je gewoon met een smartphone als controller een spelletje kan spelen in je auto. BMW werkt namelijk samen met het gamingplatform AirConsole om een in-car gaming ervaring te realiseren.

Gamen nieuwe BMW 5 Serie

Niet als je aan het rijden bent natuurlijk, maar als tijdverblijf als je bijvoorbeeld in de file staat om je auto op te laden. Het is dan ook gemakkelijk en snel te gebruiken. Je gebruikt je smartphone als controller en het BMW Curved Display als TV. Even de app opstarten en verbinding maken door middel van de QR code te scannen op het beeldscherm en hoppa spelen maar.

De AirConsole-app ondersteunt meerdere spelers tegelijkertijd. Ook de passagiers op de achterbank kunnen tijdens stops deelnemen aan het spelletje in de auto. Pret dus voor het hele gezin. Echter, het is (gelukkig) ook mogelijk om in je eentje een spelletje te spelen. We zitten vaak toch alleen de auto, dus dan komt dit mooi uit.

Nieuw? Nee, niet echt. De Tesla Model S heeft het bijvoorbeeld al een tijdje en is tevens dé concurrent van de i5. Beter maar goed afgekeken, dan slecht verzonnen. En hiernaast, BMW perfectioneert het meestal vervolgens. Dat is hopelijk nu niet anders.

Games

Met AirConsole kunnen spelers zogenaamde ‘casual games’ spelen. Deze zijn gemakkelijk op te pakken en zijn intuïtief om te bedienen. Het aanbod dat beschikbaar is voor de marktintroductie van de nieuwe BMW 5 Serie sedan omvat race-, sport-, quiz- en muziekquizspellen, maar ook simulatie-, strategie-, jump-and-run- en puzzelspellen. Helaas is Duck Hunt niet toegevoegd. Later komen de games ook in andere BMW’s beschikbaar.

Leuk is, in ieder geval voor de kids, dat exclusief voor de lancering van de nieuwe 5 Serie, de i5 uitgerust wordt met een gaming-look. Deze kleurstelling transformeert de BMW 5 Serie niet alleen technisch, maar ook visueel tot een gaming-station.

Nou, heb je weer een excuus om nog langer in je auto te blijven zitten. Zal je vrouw blij mee zijn!