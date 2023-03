Koop de dikste diesel van Nederland bij Domeinen

Een dikke diesel bij Domeinen, wie durft?

Vandaag de dag een peperdure diesel kopen, je moet maar durven. Hetzelfde kan gezegd worden over het blind kopen van een auto via Domeinen. Kortom: we hebben vandaag een occasion voor mensen met lef.

Het gaat om een Bentley Bentayga die we aantroffen bij Domeinen. Deze is niet voorzien van een W12, maar van een V8. Dat kun je onder de motorkap zien, maar ook aan de uitlaten. Bij de V8 hebben die namelijk een inkeping in het midden. Weet je dat ook weer.

Wat je aan de buitenkant níet kunt zien: het betreft dus een diesel. De Bentayga Diesel is sinds de facelift van 2020 niet meer leverbaar, maar destijds was het een van de dikste en duurste diesels die je kon krijgen.

Het gaat om dezelfde biturbo V8 die ook te vinden is in onder meer de Audi A8 en SQ8. Deze is goed voor 435 pk en een riante 900 Nm aan koppel. Toevallig is dat ook het koppel wat de W12 levert, alleen dan bij een iets hoger toerental.

De Bentayga Diesel was (oneerbiedig gezegd) de instapper, maar de vanafprijs bedroeg alsnog €223.250. Dat is natuurlijk nog maar het begin: dit exemplaar heeft bijna drie ton gekost. De nieuwprijs was om precies te zijn €297.069.

Van de buitenkant is deze Bentayga Diesel bij Domeinen saai uitgevoerd, maar bij een Bentley is de binnenkant het belangrijkste. Daar heb je absoluut niet te klagen. Het interieur is prachtig uitgevoerd in two-tone leer, met fraaie diamond stitching. Achterin treffen we geen achterbank aan, maar twee luxe captain seats.

Het betreft een importauto, dus de kilometerstand van 82.863 km is niet geverifieerd. De staat van de bekleding geeft weinig reden om daaraan te twijfelen. Wat dat betreft is het niet per se een enorme sprong in het diepe.

Je moet natuurlijk nog wel rekenen op een flinke dosis afschrijving. Er is ongetwijfeld al flink op afgeschreven, maar dit afschrijvingskanon heeft nog even te gaan. Als je daar geen problemen mee hebt: bieden op deze Bentayga Diesel kan via Domeinen.