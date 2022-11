Lewis Hamilton vergelijkt Red Bull met de Kardashians

Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton vindt dat de situatie bij Red Bull een beetje doet denken aan de Kardashians.

Het Formule 1 seizoen is voorbij en dat betekent dat we ons weer gaan opmaken voor volgend jaar. Dat betekent natuurlijk het uitzien naar nieuwe bolides en de wintertests, maar ook naar Drive to Survive. Sinds vier jaar geleden is deze Netflix-serie een ‘moetje’ voor de F1 fan.

Ja, het is soms tenenkrommend om te zien hoe ze het over een race in Italië hebben terwijl de kerbstones in beeld groen en geel gekleurd zijn. En ja, het drama is allemaal opgeklopt en soms zelfs geheel gefabriceerd. Dat kan allemaal heel kwalijk zijn, gezien het gevaar van fake news en roddels en achterklap. Maar ach, het gaat hier niet om leven en dood of zelfs carrières van ‘gewone mensen’. Zoals een oud adagium luidt: it’s all fun and games, until somebody loses an eye.

We kijken dus maar gewoon weer. Zeker omdat zelfs Max Verstappen dit jaar meedoet. Ook de Nederlander heeft, onder het voorbehoud dat hij een zegje mag doen over wat hem in de serie in de mond gelegd wordt, zijn reservaties aan de kant gezet. Het helpt daarbij waarschijnlijk dat Drive To Survive (vooral) ook in Amerika immens populair is. Dat is natuurlijk commercieel interessant voor de hele F1, maar dus ook voor de coureurs.

Dat content niet per se goed hoeft te zijn om in Amerika immens populair te zijn, bewijst ook het belachelijke succes van Keeping up with the Kardashians. De serie loopt inmiddels niet meer, doch twintig seizoenen lang was het een enorm kijkcijferkanon. Kim Kardashian was haar tijd ver vooruit. Ze realiseerde zich al net iets voor ieder ander, dat mensen niets liever willen dan kijken naar de levens van andere mensen.

Lil’ Lewis heeft nu de parallel getrokken tussen Drive To Survive en de hitserie. De versnellingsbak sloper, vergelijkt namelijk het drama rondom teamorders en met opzet crashen bij Red Bull met de reality soap:

I mean, it feels like a bit of a Kardashian show happening here. It’s pretty hilarious, some of the stuff that I’ve heard over the past few days has been so entertaining. I’m sure it’ll all be on Netflix, it’s going to be great. Lewis Hamilton, pakt de popcorn er vast bij

Ironisch genoeg is de olijke en soms wat vileine Brit zelf geen vreemde van de Kardashians. Lewis was zelfs even een potentiële verhaallijn in de soap toen hij een paar afspraakjes had met Kardashian-telg Kendall Jenner.

Helaas voor Lewis is dat echter niks geworden. Kendalls vader Caitlyn Jenner is namelijk groot racefanaat en eigenaar van een team in de (inmiddels op losse schroeven staande) W Series. Een eventuele telg van de twee had het dus over een jaar of 25 op kunnen nemen tegen de spruit van Kelly en Max.

Enfin, tot zo ver weer Autoblog Boulevard. En dan ga ik nu maar solliciteren bij Drive To Survive…Waarvan akte.