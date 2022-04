Stand na GP Emilio Romagna 2022 en 7 dingen die ons opvielen

De stand na de GP van Emilio Romagna 2022 hebben we voor je. Inclusief enkele dingen die ons opvielen. Je leest alles hier op Autoblog – volkomen gratis!

De Grand Prix van Emilio Romagna 2022 was een heerlijke race voor de neutrale toeschouwer én de Nederlandse fanbase. Eindelijk weer een weekend op een echt Formule 1-circuit.

Na twee zandbakraces en het semi-permanente stratencircuit vanAlbert Park is zo’n legendarisch circuit als Imola toch een verademing. Al helemaal met een beetje onvoorspelbare race.

Het was zo’n race waarbij alles mooi samenviel. Veel inhaalacties, veel hoogte- en dieptepunten en een paar verrassingen.

Deze zeven dingen vielen ons op aan het afgelopen GP Weekend:

Maximale score Verstappen

Max Verstappen had een lekker weekend. De Nederland pakte pole position, won de sprintrace, reed de snelste raceronde én won de race. Na twee DNF’s (Bahrein en Australië) is het afgelopen weekend top geweest voor Verstappen en Red Bull.

1-2 voor Red Bull

Voor een topteam als Red Bull zou je het niet zeggen, maar het is heel erg lang geleden dat Red Bull een 1-2 scoorde. Dat was de GP van Maleisië 2016, toen Verstappen en Rosberg zilte champagne uit de schoen van winnaar Ricciardo mochten drinken. Lekker voor Red Bull dat ze nu een tweede coureur hebben die goed mee kan komen.

Drama voor Hamilton

Lewis Hamilton is de succesvolste coureur aller tijden. Het is een grootheid, zowel op het asfalt als op social media. Afgelopen weekend ging het absoluut niet lekker. Het hele weekend was duidelijk dat Lewis niets voor elkaar kreeg. De hele race reed hij op een kansloos veertiende positie.

Om het erger te maken, zijn teammaat (Russell) werd knap vierde. Als ultieme vernedering werd hij op een ronde gezet door Verstappen. Het was overigens meer een offday voor Hamilton dan dat hij het helemaal kwijt is. Die komt nog wel terug.

Bottas is een geweldige vent!

Valtteri Bottas is een beetje de cultheld aan het worden. Nu Kimi weg is, hebben we een nieuwe held nodig. Bottas doet het vooralsnog meer dan uitstekend bij Alfa Romeo. Natuurlijk, de Alfa is geen zeepkist dit seizoen, maar Bottas scoort structureel beter dan zijn teammaat. Afgelopen race vocht Bottas met Leclerc om P4 en eindigde hij alsnog ver voor zijn oude teamgenoot.

Sainz gaat nog niet echt lekker

Carlos Sainz geldt als een van de betere coureurs van het veld. Tel daarbij op dat hij in de snelste auto van het veld rijdt (samen met de Red Bull) en je zou kunnen aannemen dat hij telkens vooraan rijdt. Niets is minder waar. Waar Sainz uitstekende zaken deed in de sprint, ging het in de grote race helemaal mis nadat hij door Ricciardo uit de eerste chicane werd gekegeld.

Mazepin was écht slecht

Het is niet aardig om te zeggen, maar Nikita Mazepin is episch slecht. Schumacher leek een toptalent te zijn en Mazepin gewoon degelijk. Maar nee, Schumacher is tot nu toe middelmaat. Als je kijkt wat Magnussen race na race doet met die Haas (telkens in de top 10 finishen), dan zijn de prestaties van Schumacher niet al te denderend. Je weet wel dat Schumacher die Mazepin declasseerde.

Aston Martin krabbelt op

Wel grappig: afgelopen weken zat iedereen te zagen aan de stoelpoten van Aston Martin in het algemeen en Sebastian Vettel in het bijzonder. Mede dankzij een vroege stop kon Vettel een zevende plaats pakken. En ook Lance Stroll reed in de punten met een tiende plaats.

Rijderskampioenschap

De enorme voorsprong van Leclerc verdampt vrij snel. Leclerc had 44 punten voorsprong op Verstappen. Dat zijn er nu nog maar 28 met nog 19 races te gaan. Dan gaan we verder kijken. Ondanks dat we denken aan een Mercedes-drama, staat Russell gewoon derde in het kampioenschap, nog vlak voor Pérez. Oh ja, de eerste punten voor Stroll zijn binnen!

De stand na de GP Emilio Romagna 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Leclerc Ferrari 79 2 Verstappen Red Bull Racing 51 3 Russell Mercedes 49 4 Pérez Red Bull 48 5 Sainz Ferrari 33 6 Norris McLaren 31 7 Hamilton Mercedes 28 8 Bottas Alfa Romeo 22 9 Ocon Alpine 20 10 Magnussen Haas 14 11 Tsunoda AlphaTauri 10 12 Ricciardo McLaren 8 13 Gasly AlphaTauri 6 14 Vettel Aston Martin 4 15 Alonso Alpine 2 16 Zhou Alfa Romeo 1 17 Albon Williams 1 18 Stroll Aston Martin 1 19 Schumacher Haas 0 20 Hülkenberg Aston Martin 0 21 Latifi Williams 0

Constructeurskampioenschap

Dankzij de vele momenten van Carlos Sainz, komen de meeste Ferrari-punten bij Leclerc vandaan. Het zorgt ervoor dat de Red Bull tot 13 punten is genaderd. Ook in dit overzicht doet Mercedes nog uitstekende zaken. Alfa Romeo stijgt naar P5! Ook goed om te zien dat alle teams punten hebben gehaald dit seizoen (dat was vorige race overigens al het geval).

De stand na de GP Emilio Romagna 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Ferrari 112 2 Red Bull RBPT 99 3 Mercedes 77 4 McLaren Mercedes 39 5 Alfa Romeo Ferrari 23 6 Alpine Renault 22 7 AlphaTauri RBPT 16 8 Haas Ferrari 14 9 Aston Martin Mercedes 5 10 Williams Mercedes 1

Kwalificatieduel

Bijzonder: Russell staat nu al op gelijke hoogte met Hamilton. Niet dat Hamilton zich moet schamen, maar zijn teammaat is duidelijk van een ander kaliber. Waar bij Mercedes het oudje het lastig heeft met het jonge talent, is dat bij Alpine precies andersom. Alonso kwam namelijk op gelijke hoogte met Ocon. Even ter verduidelijking, we gebruiken hiervoor de uitslagen van de kwalificatie op vrijdag, niet de sprintrace van zaterdag.

De stand na de GP Emilio Romagna 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (2) George Russell (2) Red Bull Max Verstappen (3) Sergio Pérez (1) Ferrari Charles Leclerc (4) Carlos Sainz (0) McLaren Lando Norris (4) Daniel Ricciardo (0) Alpine Fernando Alonso (2) Esteban Ocon (2) AlphaTauri Pierre Gasly (3) Yuki Tsunoda (1) Aston Martin Lance Stroll (1) Sebastian Vettel (1) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (3) Nicholas Latifi (1) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (4) Guanyou Zhou (0) Haas Kevin Magnussen (3) Mick Schumacher (1)

Snelste raceronde

De strijd om de snelste raceronde was groter dan ooit. Om een of andere reden ging Leclerc zich ermee bemoeien. Door zijn fout spinde hij van de baan. Daarbij beschadigde hij zijn auto een beetje. Verstappen pakte ‘m met gemak, alhoewel Leclerc aan het einde nog een paar keer dicht in de buurt kwam. Balen voor Leclerc in elk geval.

De onderlinge stand na de GP Emilio Romagna 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 1

Driver of the Day:

Ook hier kan Verstappen weer een beetje meedoen. Ondanks dat Bottas het geweldig deed, vond men het overmachtige weekend van Verstappen indrukwekkender. Hij pakt daardoor ook nog even de publieksprijs mee. Hij won met 14,7%, tegen 11,5% voor Perez en 11% voor Norris.

De onderlinge stand na de GP Emilio Romagna 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 1

Heeft de redactie van de GP van Emilio Romagna goed voorspeld?

Alle drie de redacteuren dachten dat Sainz op het podium ging eindigen. @michael en @wouter dachten beide dat Leclerc ging winnen. Jaap wist dat het iets anders ging worden, maar gokte op de verkeerde coureurs.

De stand na de GP Emilio Romagna 2022 in het redactieklassement is als volgt:

Redacteur Punten Michael 16 (+1) Jaap 14 (+1) Wouter 6 (+1)

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

8 mei | GP van Miami

22 mei | GP van Spanje

29 mei | GP van Monaco

12 juni | GP Azerbeidzjan

3 juli | GP van Groot-Brittannië

10 juli | GP van Oostenrijk

24 juli | GP van Frankrijk

31 juli | Gp van Hongarije

28 augustus | GP van België

4 september | GP van Nederland

11 september | GP van Italië

25 september | GP van Rusland

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazlië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Miami worden verreden op 6 mei om 19:00.