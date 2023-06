Alfa 156 V6 met 16 eigenaren is duur en ongewild

Het prijsverloop van deze Alfa 156 V6 gaat alle kanten op.

De Alfa Romeo 156 is een belangrijke auto voor het Italiaanse merk geweest. Het was de eerste auto die @wouter ging leasen, vlak voordat hij Autoblog begon. Dus ja, het plantje is wel een beetje gezaaid met de 156. Het is bijna niet voor te stellen anno 2023, maar de 156 was een enorme verkoophit, ook in Nederland. Qua prijs zat Alfa Romeo slim tussen de modale merken en de premium merken, terwijl de rijeigenschappen en beleving op een premium niveau stonden.

Tegenwoordig zijn ze dun gezaaid en bijna uit het straatbeeld verdwenen. De meeste exemplaren zijn natuurlijk ‘op’ gereden. De diesels zijn nog uit het pre-roetfilter tijdperk, dus de meeste daarvan zijn het land wel uit. Dus uiteindelijk blijven de pareltjes over.

Alfa 156 V6

In dit geval hebben we er eentje voor je. Een 156 met de 2.5 V6 Busso-motor. Dit zilvergrijze exemplaar komt uit 2000 en heeft slechts 131.286 km op de klok staan. Wat is dat dan nog waard? Wat blijkt, dat weet de verkopende partij ook niet echt helemaal.

Wel bijzonder: in de tekst staat dat ze géén afleveringskosten berekenen, maar ook dat het een meeneemprijs is. Met dat soort voorwaarden kun je toch beter bij een particulier kopen? Ook bijzonder aan de advertentie van deze Alfa 156 V6 is de prijs als je wil inruilen. Als je iets hebt in te ruilen, dan stijgt de vraagprijs naar 6.395 euro. Dan kunnen ze namelijk 400 euro meer geven voor je inruiler zodat je je minder bekocht voelt, ofzo.

Opmerkelijke specificatie

Onze tip: niet doen. Dit is namelijk niet de 156 die je jezelf altijd beloofd hebt. De automaat was in deze 156 een draak en castreert de V6 enorm. Overigens zitten er de verkeerde wielen op. Dit zijn de standaardwielen van de latere tweede facelift-modellen. Ook is de radio niet de mooie inbouw unit.

Kom op, voor een paar honderd euro heb je een nette Becker-radio (die je bij Alfa kon bestellen) en een setje originele wielen. Ook jammer is dat de sideskirts er niet opzitten. En zilver met zwart leer is wel erg saai, maar ja, daar doe je niets aan. Tenslotte hadden ze de boorgaten van de carkit mogen wegwerken. Oh, en misschien dat de 9 eigenaren je afschrikken (16 als je autobedrijven meetelt).

Prijsverloop

Het is sowieso niet de 156 die de markt wil. Op Autoscout, waar de auto te koop staat, kun je ook het prijsverloop van de auto zien. Normaal gesproken is dat een vrij logisch verloop, maar met deze 156 gaat het werkelijk alle kanten op:

Datum Prijs 30 juni €5.945 25 juni € 6.245 9 juni € 6.445 19 mei € 6.745 25 jan € 3.995 (!) 24 jan € 4.245 29 dec € 4.445 12 dec € 4.745 18 nov € 4.245 18 sep € 4.445 15 sep € 4.745 11 sep € 4.945 6 aug € 4.942 4 aug € 5.242 7 jul € 5.442 6 jul € 5.741 1 jul € 5.641 18 mei € 5.745 3 mei € 5.945 2 mei € 6.945 (!) 2 mei € 4.950

Zoals hoofdredacteur @michaelras zeg: het zijn dagprijzen. Het is een dagkoers. Dus wacht de dag af dat de prijs iets realistischer is. Zo rond de 3.500 tot 4.000 euro lijkt ons een prima prijsje. De advertentie kun je hier bekijken.

Interesse om een 156 te kopen voor een normale prijs? Check dan hieronder het AB Aankoopadvies van de 156. En nee, die duurt niet langer dan The Godfather Part II, maar slechts 13 minuten:

Meer lezen? Check dan onze special over de Alfa Romeo 156!