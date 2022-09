Hamilton: Dominantie Verstappen is slecht voor de sport…

Hij zegt het echt. Lewis Hamilton vindt de dominantie van Max Verstappen slecht voor de sport…

We schrijven het jaar 2014. De Formule 1 wordt sinds jaren niet meer aangedreven door atmosferische veelcilinders, maar door een klein V6’je met turbo, ondersteund door elektromotoren. Het was de grootste verandering in jaren en je weet, bij grote veranderingen is het altijd afwachten wie de nieuwe regels het best heeft geïnterpreteerd.

In dit geval was het Mercedes. Tijdens het eerste seizoen werd Lewis Hamilton met overmacht kampioen, evenals in 2015. Een jaar later, in 2016 ging Nico Rosberg er met de titel vandoor, maar dat deed hij wel in een Mercedes. In 2017, 2018, 2019 en 2020 mocht Lewis weer met de eer strijken.

Afgelopen seizoen deed hij het bijna nóg een keer, alleen deed een ietwat vreemde beslissing van een zekere heer Masi roet in het eten gooien en ging Max Verstappen er met de titel vandoor. Tot groot ongenoegen van alles dat Mercedes is.

Met andere woorden, we kunnen met zekerheid zeggen dat de Formule 1 sinds 2014 gedomineerd werd door Mercedes. Niets meer en niets minder, het was pure dominantie van het team. Waar je overigens alleen maar respect voor kunt hebben, doch dit geheel terzijde.

Dominantie Verstappen slecht voor de F1

In 2022 gaat het even iets anders. Niet Mercedes heeft nu de dominante auto, het is Red Bull die hun Max Verstappen elke keer aan de horizon ziet verdwijnen. En in plaats van dáár nu eens respect voor te hebben, vindt Lewis Hamilton dat dit niet de bedoeling kan zijn.

De dominantie van Verstappen is volgens hem namelijk slecht voor de sport, meldt racingnews365.nl. Volgens sir Lewis is het voor de fans namelijk helemaal niet leuk dat iemand met nog 6 races te gaan al kampioen kan worden. Hij ziet liever alleen maar seizoenen als vorig jaar, waar het tot de laatste bocht in de laatste ronde spannend bleef…

Hij hoopt dat het in de toekomst anders zal zijn en dat er wat meer spanning zal zijn gedurende het hele seizoen. Want 1 persoon die de rest van het veld naar huis rijdt, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Vindt Hamilton.

En het ergste is, hij meent het ook nog…