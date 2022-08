Toto Wolff denkt nog steeds elke dag aan Abu Dhabi

Toto Wolff denkt nog steeds dagelijks aan Abu Dhabi. Maar waarom zou hij dat ook alweer doen? Het is net alsof je een detective bent en iets je in het gezicht staart, maar je het niet kan zien…

Oh wacht, ja, dat was natuurlijk die race waarbij onze held Max Verstappen in de laatste ronde van de laatste race kampioen werd! Het is duidelijk dat dit nog altijd nadreunt in het kamp van Mercedes. Onlangs deed Lewis Hamilton uit de doeken dat hij extreme moeite had überhaupt uit zijn auto te klimmen na wat er gebeurd is en dat hij dit nog steeds niet eerlijk vindt. Maar ook Toto ‘No Mikey, No!’ Wolff zit er duidelijk nog flink mee in zijn maag.

In gesprek met Motorsport.com, geeft Toto toe dat hij nog ‘elke dag’ denkt aan wat er zich allemaal afspeelde tijdens die -voor Mercedes- vermaledijde race. En hoewel Toto daarbij zegt dat hij vindt dat Verstappen een/de terechte kampioen is, geeft hij tegelijkertijd aan dat hij de gang van zaken nog altijd niet eerlijk vindt:

Ik denk er elke dag aan. Maar ik accepteer dat Max het kampioenschap won, omdat hij een kampioen is die verdient wat hij heeft bereikt. Hoe het is afgelopen, kijk, ik denk dat ik belangrijke waarden heb zoals eerlijkheid, en vooral sportieve eerlijkheid. Daar is mijn liefde voor sport ontstaan. Helaas werd op die specifieke dag, deze waarde ingetrapt. Toto Wolff, zoekt nog steeds een goede uitdeuker

Wolff denkt wel dat de nieuwe FIA honcho Mohammed Ben Sulayem nu de eerlijkheid terug gaat brengen:

Ik geloof dat Mohammed Ben Sulayem zijn benadering heeft getoond in de manier waarop hij beslissingen neemt. Elke persoonlijkheid heeft zijn eigen kenmerken. Ik denk dat het belangrijkste doel altijd is om transparant te zijn. Dan moet je zorgen voor goed management, en dat is wat ik tot nu toe heb gezien. Er zullen onderweg obstakels zijn, de organisatie van Mohammed moet zich nog in een bepaalde rol vestigen, maar ik ben blij met hoe het vordert. Ze zijn ruimdenkend, niet eigenwijs en wat mij betreft transparant, eerlijk en integer. Toto Wolff, is zelf alleen eigenwijs tegenover BOSE headsets

