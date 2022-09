Jij wil niet weten hoeveel duurder de benzine sinds 2002 is geworden

Dat zou je oprecht niet moeten willen weten. Maar aangezien er altijd wel masochisten zijn die van pijn houden, gaan we het toch zeggen.

Laten we dit artikel even beginnen met een open deur. Dan hebben we die alvast gehad. Dus, ga er maar even lekker voor zitten, hier komt ‘ie:

“Het leven is de laatste 20 jaar schrikbarend veel duurder geworden.“

Mooi, dan hebben dat maar gezegd, dan is het nu tijd voor de ijskoude cijfers. En eerlijk is eerlijk, daar moesten wij hier ter redactie met z’n allen best even van bijkomen. @willeme nog het meest. Die zit al een half uur in kleemakerszit op zijn stoel te wippen en te murmelen dat je vroeger voor 5 cent een trekdrop kocht en dat daarmee je hele dag goed was… Arme Willem… Want zo is het niet meer.

Benzine is echt schrikbarend veel duurder

Er is namelijk onderzoek naar gedaan en je weet; als iets onderzocht is, dan is het waar. Zo ook de bevindingen van Platform voor spaarrekeningen Raisin.nl, die de kosten van 2002 en 2022 eens tegenover elkaar zette. En ja, het is echt een heel stuk duurder geworden.

Vooral de prijsstijging van benzine is om je kapot om te schrikken. 20 jaar geleden kostte een litertje benzine je namelijk gemiddeld 1,14 euro, terwijl je nu zeker 2,05 euro betaalt. Dat is een stijging van 79,6%….

Tank je diesel, dan ben je nog harder de figuurlijke Sjaak In 2002 betaalde je nog € 0,79 per liter, twintig jaar later zie je de teller per liter met € 2,06 omhooggaan. AU!!! En helaas, dankzij een aantal manspersonen (Vlad, Robbie en Franske onder anderen) gaan die prijzen ook echt niet meer veel naar beneden. Lekker dan.

Niet alleen benzine is duurder, bijna alles kost meer

Helaas is het niet alleen de benzine waar je zo extreem meer voor betaalt. Ook de kapper (+30%), horeca (+80%) en reizen (+29,7%) zijn allang niet meer goedkoop te noemen. En in de supermarkt betaal je alleen voor rijst, bananen en komkommers minder. De rest is duurder. Kijk maar.

Manmanman, wat kost alles duur qua geldt…

Eén voordeel; we verdienen ook meer!

Tegen al dit negatieve nieuws, willen we nog wel 1 positief puntje plaatsen. We zijn ook flink meer gaan verdienen in de afgelopen 20 jaar. In 2022 is het gemiddeld bruto-uurloon € 24,42; in het jaar dat de euro werd geïntroduceerd in Nederland was dit gemiddeld € 17,24. Dit is een stijging van 41,6 procent.

Een flinke stijging dus, maar blijkbaar niet genoeg om de torenhoge inflatie bij te houden…