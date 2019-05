Hamilton en Mercedes verrassen terminaal zieke fan

Chapeau hiervoor, oprecht.

Vijfvoudig Formule 1-wereldkampioen en Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft veel fans en nog meer haters, maar die laatste groep zal dit weekend zonder meer aanzienlijk zijn geslonken. Nadat de 33-jarige Brit zijn dominante overwinning in Spanje opdroeg aan een terminaal zieke fan die hem naar eigen zeggen de motivatie had gegeven te zegevieren, ging het team nog een stap verder.

Het team van Mercedes besloot vandaag namelijk langs te gaan bij de terminaal zieke Harry Shaw, een vijfjarige fan van Hamilton die lijdt aan het Ewing-sarcoom – een zeldzame vorm van botkanker.

Bij de zieke Shaw werd het Ewing-sarcoom ongeveer negen maanden geleden geconstateerd, waarna hij snel op een traject werd geplaatst om hem beter te maken. Na maanden van strijd kwam aan het einde van april echter het tragische nieuws dat de jonge Harry niet meer beter zou worden. De doktoren gaven hem enkele dagen, hooguit een paar weken.

Ondertussen heeft Shaw de macabere voorspellingen van zijn doktoren overtroffen, en voor zijn doorzettingsvermogen is hij vandaag rijkelijk beloond. Na de warme en welgemeende boodschap van Lewis Hamilton kreeg hij ook nog een persoonlijk bezoek van een aantal Mercedes-teamleden. Een groep werknemers vloog na de Grand Prix van Spanje met de trofee en het stuurwiel van Hamilton naar Engeland, om aldaar de zieke Harry de dag van zijn leven te geven. Vanuit Duitsland vloog het team een oudere bolide uit van de Britse stercoureur, deze werd vervolgens op de oprit van het gezin geplaatst.

In een poging mensen met dezelfde ziekte te helpen, hebben de ouders van Harry een fundraiser in het leven geroepen. Zijzelf zullen binnenkort dan hun kind moeten verliezen aan deze verschrikkelijk nare aandoening, anderen zien zij die niet graag overkomen.

Another crazy day! Harry is holding @LewisHamilton 🏆and a @F1 @MercedesAMGF1 is parked on the drive! #letsjustgetitdone and raise money for children’s cancer research @royalmarsden while Harry still can. https://t.co/W5NQ9Mz4XI #wenevergiveup @CanucksFIN @NataliePinkham pic.twitter.com/Z6BYg7MfZg

