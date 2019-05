Honderden banen weg bij Volvo, maar waarom?

Het gaat toch juist voorspoedig, daar in Zweden...

Het Zweedse automerk Volvo heeft naar het schijnt minder mensen nodig voor zijn activiteiten, want naar verluidt zullen er op korte termijn honderden banen verdwijnen. Dit klinkt niet als een groot aantal, maar aangezien er krap 45.000 mensen in dienst zijn bij het bedrijf, heeft de ingreep wel degelijk een behoorlijke impact.

Het nieuws is bij de internationale pers op de radar gekomen nadat er recentelijk over werd gesproken op de Zweedse radio. Volgens insiders zullen er relatief snel honderden banen verdwijnen. De getroffen werknemers zullen hun baan verliezen, omdat Volvo moet snijden in de kosten die het maakt. De reorganisatie is nodig omdat Volvo een flinke financiële tegenslag moet verteren: ondanks dat het qua verkopen een recordjaar en een nog beter eerste kwartaal in 2019 achter de rug heeft, is de winst onlangs met een vijfde gedaald naar een kleine 300 miljoen euro. Vermoedelijk zullen de positieve cijfers nog verder krimpen, waardoor het merk naar zijn uitgaven moet kijken.

In een reactie aan Automotive News heeft een woordvoerder van Volvo laten weten dat het niet om banen van fabriekswerkers gaat. In plaats daarvan staan vooral de banen van consultants op de tocht. Als het gerucht blijkt te kloppen, dan zullen we hierover ongetwijfeld meer duidelijkheid krijgen.