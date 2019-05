Uitslag Formule 1: Grand Prix van Spanje 2019

Pakt Verstappen de zilveren koe bij de horens in het land van de toreros?

Kan er überhaupt iemand anders dan team zilver een tweede plaats pakken, dat is na vier races misschien de grotere vraag voorafgaand aan de race. Traditioneel gezien is de Grand Prix van Spanje, na vier hectische races in verre uithoeken van de wereld, de start van ‘het Europese seizoen’. Hoe lang dat nog duurt weten we waarschijnlijk snel.

Het circuit in (de buurt van) Barcelona is ook de locatie waar de teams een zwik updates op hun auto’s schroeven. Ook dit jaar is dat het geval. Velen hadden gehoopt dat Ferrari en Red Bull Racing daarmee dichterbij Mercedes konden komen. Vooralsnog lijkt echter eerder het tegendeel het geval. Het verschil tussen het kampioensteam van de laatste jaren en de rest van het veld was gisteren in de kwalificatie (verslag) enorm te noemen. ‘Gewoon’ weer een een-tweetje voor team zilver dus?

Start

Zoals we al vaker dit seizoen gezien hebben is het de ‘slechtst’ gekwalificeerde Mercedes die het beste wegkomt bij de start. Hamilton pakt zijn teamgenootje meteen in. Vettel komt vanaf P3 nóg beter van zijn plek en lijkt een klein kansje te hebben beide Mercs voorbij te gaan, zoals Alonso hier ooit in de Ferrari vanaf P4 naar de leiding van de race ging na de start. De Duitser doet er alles aan, maar wil uiteindelijk net wat teveel. Hij blokkeert zijn rechter voorwiel en schiet de eerste bocht een beetje voorbij. Daarna moet VET eieren voor zijn geld kiezen en behalve Hamilton ook Bottas laten gaan. Dit kost hem wat momentum en Verstappen kan daarvan uiteindelijk profiteren. Hij gaat naar P3 in de race.

Vervolgens zien we het iets te bekende scenario zich afspelen. Hamilton rijdt een paar seconden weg bij Bottas, die op zijn beurt wat seconden voor Verstappen gaat rijden. Iets interessanter zijn de Ferrari’s, die zitten namelijk erg dicht bij elkaar. Leclerc heeft meer snelheid dan Vettel, maar durft de pitmuur daar op te handelen? Jazeker! Vettel laat zijn jonge teamgenoot voorbij. Op basis van wat we eerder gezien hebben dit jaar is dat toch een kantelpuntje in de verhoudingen binnen het team, zelfs als Vettel op de radio al heeft aangegeven dat hij kampt met een flatspot op zijn voorband. De Monegask rijdt in enkele ronden tijd vervolgens zeven seconden weg bij de Duitser en dwingt bij zijn team een snelle pitstop af.

Mid Race

Na 19 rondjes zien we dat het verschil tussen de toppers en de rest nog steeds, of misschien weer, ongelooflijk groot is. De Mercs beginnen op dit moment namelijk al de Williamsen en Giovinazzi op een ronde te zetten. Verstappen kiest net als Vettel ook voor een vroege stop, maar omdat de Nederlander wat beter onderweg was op zijn rode rubber valt hij een stuk minder ver terug in het veld. Het team haalt Gasly twee ronden later weg voor de neus van MV33, zodat de Nederlander lekker door kan boenderen.

Leclerc stelt zijn stop uit tot de 26ste ronde, waarna Mercedes reageert en achtereenvolgens Bottas en Hamilton binnenhaalt. Interessant: terwijl de twee Mercs met de gele mediums de tweede stint afwerken, heeft Verstappen gekozen voor nog een set softs en Leclerc juist voor de vrijwel nooit gebruikte hards. Misschien komt er dus nog een strategisch konijn ergens uit een hoge hoed. Daar lijken we op dit moment in ieder geval wel afhankelijk van te zijn voor enige spanning in de race.

Hoewel, de Ferrari’s maken er in ieder geval nog een beetje een show van. Leclerc rijdt nu vlak voor de Nase van Vettel en zit áls hij de race uit kan rijden én de Mercs nog moeten stoppen in de buurt van een virtuele tweede of zelfs eerste plaats. Vettel is op zijn mediums echter sneller op dit moment, doch de Duitser moet vrijwel zeker nog een keer stoppen voor een nieuwe set banden. SV5 bijt zich enkele rondes stuk op de Monegask en wordt pas daarna weer voorbijgeloodsd door CL16. Het ziet er allemaal weer niet heel handig uit. Vooral niet als Vettel niet veel later de pitbox opzoekt en achter Gasly weer de baan opkomt. De Fransoos vormt vanuit Ferrari’s oogpunt gelukkig wel een makkelijke prooi voor de Ferrari op nieuwe banden.

Verstappen bezoekt de pit enkele ronden na Vettel en geeft daarmee voorlopig zijn podiumplek in handen van Leclerc. Het is echter de vraag of de Monegask daadwerkelijk de finish haalt op zijn set harde banden. Doch dan komt er toch nog wat aktie! Gelukkig. Aktie, aktie, wij willen aktie! Jonge honden Lance en Lando maken het elkaar in de achterhoede moeilijk in de bochtencombinatie na het rechte stuk en tetsen er met zijn tweetjes af. Het zorgt voor een safetycar situatie.

Helaas schudt de SC de zaken niet heel erg overhoop. Hamilton heeft dikke mazzel dat hij direct de pitstraat binnen kan rijden en heeft daarom geen pijn van het feit dat hij nog niet gestopt was. Leclerc voelt wel da painnn. Hij heeft geen andere keus dan naar binnen te gaan, anders is hij op zijn oude harde banden een sitting duck voor de rest als de race weer losgaat. De potentiële strategische meesterzet om voor de eenstopper te gaan (waar Verstappen overigens niet in geloofde), valt daarmee in het water. Leclerc valt weer terug tot vlak achter -jawel- Vettel en Verstappen schuift op naar P3.

Finish

Het duurt een tijdje voordat de marshals alle rotzooi van de baan geveegd hebben. De Mercs staan op softs en de mannen daarachter op mediums. Maar Hamilton checkt meteen weer uit bij de herstart en ook Bottas blijft soeverein voor Verstappen en de rest rijden. Mercedes is stiekem gewoon veel beter dan de rest en kan de snelheid opvoeren als dat even nodig is. Gasly zit het beste op te letten bij de herstart en heeft een kansje Leclerc te kraken. De Fransman zet zijn RB15 naast de Ferrari, maar komt vervolgens niet voorbij. Wellicht had hij beter nog wat aggresiever kunnen zijn en de binnenkant moeten kiezen. Meestal is dat eigenlijk wel het geval.

De fun aan het einde van de race zit ‘m echter in de ondernemingen van Grosjean. De Fransman laat zich na de herstart de fromage ietwat hardhandig van het brood eten door Magnussen en is daar duidelijk niet blij mee. Hij belaagt zijn teamgenoot twee rondes achter elkaar, maar Kevin is zoals we weten about that life en gooit keihard de deur dicht. Rondes achter elkaar rijdt Grosjean daardoor ‘een andere lijn’ in de eerste bocht. Minder leuk voor de Fransman: hij valt hierdoor uiteindelijk ook verder terug, wellicht omdat over drempels naast de baan heen rijden met een F1 auto niet zo goed is voor de vloer van de auto. Dat zou GRO inmiddels toch moeten weten.

Zo weten we nu definitief zeker: Mercedes en Hamilton zijn weer kampioen! Verstappen pakt zijn tweede podium van het jaar en mag daarmee qua persoonlijke prestatie heel tevreden zijn. Maar MV33 wil natuurlijk veel meer dan dit en dat lijkt er voorlopig absoluut niet in te zitten. De Ferrari’s komen op P4 en P5 aan de finish, met Vettel toch weer voor Leclerc. Gasly rijdt de zesde plaats naar huis, voor Magnussen, Sainz, Kvyat en Grosjean. Voor Renault en Alfa Romeo is er werk aan de winkel: ze waren weer helemaal nergens vandaag. Op naar Monte Carlo!

De volledige uitslag

1. Hamilton

2. Bottas

3. VERSTAPPEN

4. Vettel

5. Leclerc

6. Gasly

7. Magnussen

8. Sainz

9. Kvyat

10. Grosjean

11. Albon

12. Ricciardo

13. Hulkenberg

14. Raikkonen

15. Perez

16. Giovinazzi

17. Russell

18. Kubica

DNF

Stroll

Norris