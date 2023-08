Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Nederland 2023

Gaat Liam Lawson meteen maar voor de pole position, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland?

En jawel het is weer tijd voor de Dutch Grand Prix. Na de zonovergoten edities van de afgelopen twee jaar, is het Nederlands zomerweer in Zandvoort dit jaar. Daar wij dit keer niet op de tribune zitten, vinden we dat echter helemaal niet erg. De meeste fans kunnen wel wat afkoeling gebruiken en het racen wordt er doorgaans alleen maar beter om.

Ophef was er opeens gisteren toen Ricciardo crashte. Hij heeft een botje in zijn hand gebroken. Toen de goedlachse Ozzie gniffelend op beeld verscheen met een Mitella om de arm, was de speculaas natuurlijk niet van de lucht. Zou het dan toch nog Double Dutch worden in de Nederlandse Grand Prix?

Een spectaculaire comeback voor Nyck de Vries is echter afgeschoten door Helmut Marko. Hij heeft Liam Lawson in de auto gezet. De Kiwi krijgt daarmee eindelijk de kans zijn F1 debuut te maken. De fans hadden waarschijnlijk liever Nyck gezien. Maar, het is natuurlijk ook altijd ineteressant om te kijken hoe een nieuwe jonge held het doet.

Voor de start lijkt de grootste vochtigheid die in de F2 Sprint voor ellende zorgde een beetje voorbij. Maar het circuit is wel nog steeds nat. Hoe dan ook: easy game voor Max, toch?

Q1

Iedereen die naar buiten gaat, doet dat op intermediates. Bottas is de eerste die het lijstje aanvoert. Maar ja, dat houdt natuurlijk geen stand. Verstappen gaat als een speer. In de derde vrije training was het verschil met de rest enorm. Iedereen die hoopte op een vormdipje voor Red Bull en/of Verstappen na de break om het weer ‘spannend’ te maken, komt voorlopig bedrogen uit.

In de tricky omstandigheden is er natuurlijk voldoende actie voor de rest. Albon is weer snel in de gemixte omstandigheden. Bij Ferrari is er ergernis. Leclerc is andermaal niet blij met zijn team op de radio. Sainz komt bijna in aanraking met Piastri. Ook Verstappen is overigens niet geheel foutloos. Hij schiet even langs de baan en laat zijn team dan weten dat er nergens grip is.

Ferrari en McLaren zijn dan kortstondig snel. Maar de tijden tuimelen nog naar beneden. Het wordt weer zo’n verhaal van de beste tijden op het laatst van de sessie. Tenzij er een rode vlag valt, natuurlijk.

Dat laatste gebeurt niet, maar wat wel gebeurt, is dat Albon weer een sessie aanvoert. Hij is 26 duizendsten sneller dan Verstappen. Hamilton moet op het eind van de sessie bibberen en vindt dat zijn oude vriend Alonso hem ophoudt. Maar hij gaat door naar Q2.

Dat geldt niet voor Zhou, Ocon, Magnussen, Bottas en Lawson. Op zich geen verrassingen, behalve wellicht voor Ocon in negatieve zin. Voor Lawson is het natuurlijk een moeilijk begin in deze omstandigheden. Maar ja, hij kan zich dus ook niet direct onderscheiden als een megaheld.

Q2

Het wordt nu droger en droger, maar het circuit is nog lang niet klaar voor slicks. Verstappen, Norris en Hamilton zijn de vroege leiders. Sainz denkt aan een bandenswitch, maar nog niet naar slicks maar naar nieuwe inters. De Ferrari’s gaan niet geweldig dit weekend. Eigenlijk is de Ferrari de laatste races alleen nog maar relatief snel op powercircuits. Op bochtige baantjes komt de SF-23 niet uit de verf.

Perez zit weer te malen op een plek waar de RB19 niet thuishoort. Maar hij gaat dan toch naar P2. Hoort de Mexicaan ook te doen natuurlijk, maar het verschil met Max is alsnog enorm. Een volle seconde…man man man. We hebben dat eigenlijk niet meer gezien sinds Schumacher bij Benetton Verstappen, Herbert en Lehto aan barrels reed. Toen ook omdat hij zo later bleek een iets andere Benetton te hebben gehad dan het kanonnenvoer in de tweede auto van het team.

Andermaal is het echter Hamilton die op het verkeerde moment nog niet de juiste tijd heeft gevonden. In tegenstelling tot in Q1, lukt hem dat echter ook überhaupt niet meer. Logan Sargeant of all people drukt de Brit uit de top-10. De Amerikaan heeft absoluut geen geweldig debuutseizoen. Maar hij maakt het nu wel twee Williamsen in Q3. Dat team zit stiekem toch in de vooruit en heeft Alfa Romeo, Haas F1 en Alpha Tauri achter zich gelaten. Stroll, Gasly, Tsunoda en Hülkenberg vergezellen Hamilton aan de zijlijn.

Q3

Zo ben je de held, zo ben je de schlemiel. Vlak na het behalen van zijn eerste Q3-optreden, hangt Sargeant de Williams in de muur. Het zorgt voor een rode vlag aan het begin van de sessie. Albon heeft dan de beste tijd gezet, voor Sargeant. Williams moet dus hopen op de volgende malse bui. Maar het weer is inmiddels goed genoeg voor slicks, dus de anderen krijgen nog een kans op pole.

Het gaat nu met seconden sneller. Russell gaat naar P1, Leclerc bijt zich stuk, maar Norris gaat wel harder. Dan komt Max aanstormen. Easy pole waarschijnlijk, toch? Neen! Verstappen gaat ‘slechts’ naar P3. De sensatie wordt groter als Leclerc weer eens zijn Ferrari in de muur hangt in een poging er meer uit te halen dan erin zit. Rode vlag met vier minuten op de klok. Norris, Piastri en Verstappen de top-3.

Alonso was met de vernieuwde Aston ook snel onderweg, maar heeft het rondje laten lopen. Perez is nergens. Of nou ja, zesde op 1,3 seconden als de rode vlag valt. Maar Checo heeft er weer alle moeite mee om op de zaterdag zijn snelheid te vinden. Desalniettemin: het kan nog allemaal. De baan wordt, mits het droog blijft, vermoedelijk alleen maar beter. Dus de facto krijgen we een Q3 sessie waar ‘dat ene rondje’ telt.

Verstappen owneert ouderwets en is een halve tel sneller dan de rest. Norris is tweede, voor Russell. Albon is vierde in de Williams. Drie jonge Britten dus in de top-4, maar P1 is weer van ons allen. Alonso is vijfde, Sainz zesde, Perez slechts zevende, Piastri achtste en de gecrashte Leclerc en Sargeant negende respectievelijk tiende. Morgen dan maar weer een straatfeest…