De internationale media over Hamilton en Verstappen

Knokken om die troon, baasjes.

Het was een briljant gevecht gisteren in de Grand Prix van Hongarije (verslag). Vijf bochten lang zaten ze naast elkaar op het scherpst van de snede. Uiteindelijk won Kvyat de slag, maar Albon de oorlog. Hij finishte met dank aan een betere strategie namelijk in de pun…Wat? Oké momentje, ik kreeg wat instructies van onze hoofdredacteur. Ah, het gevecht tussen Verstappen en Hamilton dus. Goed. Bij deze een bloemlezing over wat de internationale media schreef over deze strijd om de F1-kroon.

CNN

Lewis Hamilton stormt vanaf een achterstand naar de zege in bloedstollende Hongaarse Grand Prix

Lewis Hamilton reed een sprankelende stint om zijn achterstand goed te maken en Max Verstappen in te halen met nog drie ronden te gaan, om zo zijn zevende overwinning in de Hongaarse Grand Prix te claimen. Voor het overgrote deel van de race leek het erop dat de Red Bull-coureur zijn eerste pole in zijn achtste overwinning zou omzetten, maar een gok van Mercedes met nog twintig ronden te gaan gaf Hamilton een snuifje van een mogelijke overwinning.

Na een aantal ronden tevergeefs te hebben geprobeerd om Verstappen te passeren, besloten de Silver Arrows hun coureur de pits in te brengen voor een nieuwe set banden. Hamilton kwam iets minder dan twintig seconden achter Verstappen weer op de baan; de enige vraag was of er genoeg ronden waren om zijn rivaal te vangen. De berekeningen van het team gaven Hamilton de kans Verstappen in de allerlaatste ronde in te halen. Uiteindelijk had hij niet zo lang nodig en stormde hij voorbij zijn spartelende rivaal met nog drie ronden over.

BBC

De Hongaarse Grand Prix: hoe Lewis Hamilton versus Max Verstappen opleefde naar de hype

De Formule 1 wachtte al jaren op een echte strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Bij de Hongaarse Grand Prix was het eindelijk raak en wat was het een traktatie. Verstappen die in een tragere Red Bull Hamilton achter zich hield in een snellere Mercedes, hun teams die qua strategie net zo hard vochten als de rijders op de baan – het was een race die niet alleen op het moment zelf spannend was, maar ons ook met smacht doet uitkijken naar wat er nog zal volgen wanneer de F1 na de zomerstop weer begint in Spa op 1 september.

Auto-Motor-und-Sport

Hamilton worstelt Verstappen naar de vloer

Deze Formule 1 beleeft de ene spannende race na de andere. Bij de Grand Prix van Hongarije duelleerden Lewis Hamilton en Max Verstappen op het allerhoogste niveau. En de strategen van beide teams leverden ook een spannende strijd aan de pitmuur. Hamilton en Mercedes trokken uiteindelijk aan het langste eind. Met een slimme schaakzet bracht het kampioensteam haar stercoureur op het pad naar de zege. In ronde 48 besloot Mercedes een tweede bandenwissel te ondernemen. Daardoor had Hamilton voor het laatste sprintje duidelijke versere banden dan Verstappen, die probeerde met de harde banden het eind van de race te halen.

Sky Sports F1

De Hongaarse Grand Prix: Hamilton jaagt op Verstappen voor de winst

Mercedes’ twee stops verslaat Red Bulls enkele stop, omdat Hamilton terugstormt om Verstappen de winst te ontkennen. Hamilton leidt nu met een forse marge het WK, omdat Bottas een slechte dag beleefde met slechts een achtste plaats. Verstappen leidde het grootste deel van de race, maar door het omzetten van de strategie naar een tweestopper met 22 rondes te gaan kon Hamilton Verstappen opjagen en twintig seconden goedmaken, alvorens hij de Nederlander inhaalde met vier rondes te gaan.

Gazetta dello Sport

Hongaarse Grand Prix: geweldige comeback-zege van Hamilton, Verstappen moet in de finale passen

Dankzij een extra stop bereikte de Engelsman van Mercedes de Nederlander van Red Bull de finale en passeerde hem. Ferrari komt nooit meekomen: Vettel derde en Leclerc vierde. Lewis Hamilton won. Overwinning nummer 81, de achtste van het jaar, de zevende in Boedapest. Een succes dat de dictatuur opnieuw bevestigt. Een meesterwerk van het team qua strategie bracht de beslissing voor Lewis en Mercedes tegen Max Verstappen, die met meer versleten banden en na een lange vlucht niet anders kon dan genoegen nemen met de tweede plaats. Derde werd Sebastian Vettel, vierde Charles Leclerc. De Ferrari worstelde, zoals gevreesd en verwacht, en verloor ongeveer een seconde per ronde.

ESPN

Hamilton tegen Verstappen belooft de volgende grote tweestrijd te worden in de Formule 1

BOEDAPEST, Hongarije – Lewis Hamilton en Max Verstappen lieten alle anderen er op zondag tamelijk gewoontjes uitzien, inclusief de andere twee mannen met wie ze een identieke auto delen. Er is veel te verteren na de Hongaarse Grand Prix, de laatste race voor de zomervakantie van vier weken. Het meest voor de hand liggende om mee te beginnen is een rivaliteit met box office-mogelijkheden die eindelijk op begint te borrelen.

Hamilton versus Verstappen maakt de hype waar: net zoals het vreemd was dat Max Verstappen er zo lang over deed om een ​​pole position te scoren, was het vreemd dat het zo lang duurde voordat we Verstappen en Hamilton zagen vechten voor een zege. Maar het was het wachten waard.

De twee mannen zitten aan tegenovergestelde uiteinden van hun carrière, maar ze zaten zondag in hun eigen klasse. Na het uitwisselen van metronomische rondetijden, ging het tweetal wiel-aan-wiel in adembenemende stijl in ronde 39. De Verstappen van weleer was misschien heen-en-weer bewogen in de remzones, maar dit was een prachtig schoon gevecht. Hamilton probeerde het aan de buitenkant van bocht 1 te doen en dacht daarna na over een gewaagde move aan de top van bocht 4, maar die leidde tot niets toen hij wijd ging.

Wat ook indrukwekkend was, was de niet aflatende consistentie van beide mannen. Misschien is het een eigenschap van een geweldige coureur, maar het was interessant om te horen dat beiden feitelijke communicatie met hun pitmuren voerden terwijl ze zulke goede, consistente rondetijden leverden – daarbij zowel de grenzen van het team als die van zichzelf verleggend. Een kampioensgevecht dit seizoen is bijna onmogelijk gezien het voordeel van Hamilton, maar als Red Bull en Honda in de mix zijn vanaf maart van volgend jaar, zal 2020 een titelgevecht zijn dat je niet wilt missen.

Waarvan akte.