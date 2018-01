Officieel: Grid Girls in de Formule 1 afgeschaft

R.I.P. Formule 1, 1950-2017.

Het is klaar, voorbij, finito. Liberty Media heeft de Formule 1 zoals we die kennen officieel de nek om gedraaid. Toen bekend werd dat de Amerikanen de sport gekocht hadden, durfden we nog voorzichtig optimistisch te zijn. De laatste jaren was het allemaal wel erg veel gemiezer geweest om inhaalregeltjes, veiligheid en ‘meegaan met de tijd’. Niet starten als het regent, zuinige motoren en meer van dat soort nonsense dingen, verstokte fans kennen het verhaal.

De hoop was dat de nieuwe eigenaren een frisse wind door de sport zouden laten waaien. De botte Amerikaanse bijl mocht best eens goed losgelaten worden op alle overbodige regelgeving en het politieke gehark op de millimeter dat de F1 zo vaak kenmerkt.

Op den duur zijn we echter steeds meer gaan twijfelen aan het feit dat Liberty Media überhaupt een vuist kan maken tegen de FIA en de teams. En mochten ze daar toch toe in staat zijn, werden we steeds negatiever over de impact die dit dan zou hebben. Waar we hoopten op het afschaffen van regels en de terugkeer van benzine slurpende en prettig klinkende atmosferische motoren, wordt de sport juist nóg verder ontdaan van diens traditionele waardes.

Het is namelijk officieel: de grid girls gaan verdwijnen. De F1 geeft toe aan de druk van de feminazi-lobby, ondanks het feit dat onlangs nog een echte vrouw aangaf dat ze grid girl zijn supertof vond. Maar volgens Sean Bratches passen grid girls niet meer bij de normen en waarden die de sport in deze tijden wil uitstralen:

While the practice of employing grid girls has been a staple of Formula 1 Grands Prix for decades, we feel this custom does not resonate with our brand values and clearly is at odds with modern day societal norms. We don’t believe the practice is appropriate or relevant to Formula 1 and its fans, old and new, across the world.