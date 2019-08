Alonso heeft een mening over Verstappen en Hamilton

En wij maar denken dat hij die F1 races niet kijkt.

Met het silly season in aantocht, laat Fernando Alonso weer eens van zich horen. De tweevoudig kampioen die in mei opeens te traag bleek te zijn voor de Indy 500, gaf eerder nog aan dat hij de F1 races eigenlijk niet kijkt. Maar vandaag blijkt niks minder waar te zijn, want de wenkbrauw uit op Twitter ontzettend veel loft in de richting van Verstappen en Hamilton. Bovendien dankt hij het het duo voor de puike show.

Bravo @LewisHamilton and @Max33Verstappen !! Pushing 70 laps to the maximum. More than 1 minute to the 3rd , nearly +1lap and a half to the top 5. Both Impressive. Thanks for the show 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 4, 2019

Het is inderdaad zo dat Verstappen en Hamilton met zijn tweeën de rest van het veld volledig aan puin reden zojuist. Omdat het Alonso is, ga je toch nadenken of dat niet de echte boodschap is van de Spanjaard. Bottas had natuurlijk een beetje pech, maar ook zonder was hij waarschijnlijk wel weer weggeblazen door Hamilton. De prestaties van Gasly en FA’s oude team Ferrari waren eigenlijk gewoon gênant te noemen. Daarbij stipt Alonso ook nog even fijntjes aan zijn andere oude team McLaren vandaag dan weliswaar vijfde wordt met Sainz, maar wel op anderhalve(!) ronde achterstand op de winnaar.

Maar goed, eer en hulde voor Max en Lewis dus. Waarvan akte. Wat denk jij, zou ‘Nando het beter doen dan Bottas en Gasly in de Mercedes respectievelijk Red Bull?