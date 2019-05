Hamilton: “Formule 1 hoort niet zo makkelijk te zijn”

Wanneer tieners zonder problemen kunnen instappen, dan is er iets mis.

Ooit was de Formule 1 een sport waar jonge gasten amper konden slagen, waar gespierde mannen met een brein vol ervaring de wedstrijden en kampioenschappen wonnen. Tegenwoordig is dat wel anders. Door alle technische ontwikkelingen kunnen tieners zo instappen en binnen enkele ronden aan de tijden komen die wereldkampioenen neerzetten.

De verjonging van de Formule 1 kan uiteraard op de nodige tegenstand rekenen. Recentelijk was het oud-Formule 1-coureur en huidig commentator Martin Brundle die in een uitgebreide column liet weten wat er allemaal moet veranderen aan de koningsklasse om het weer een spectaculair festijn te maken. Lewis Hamilton heeft laten weten zich daar tot op zekere hoogte bij aan te sluiten.

Hoewel de 33-jarige Brit niet ingaat op ieder punt van Brundle, is hij het met Martin eens dat de Formule 1 vandaag de dag te makkelijk is. Hamilton vindt dat de sport fysieker moet worden, bijvoorbeeld door minder of zelfs geen stuurbekrachtiging op de auto’s te hebben. Na een vraag over drugtests legt hij uit hoe de sport eruit moet zien.

“This is not a sport where you need to do anything, it’s not like cyclists for example, that need more blood flowing through the heart, or more oxygen. We’re not fatiguing. Honestly, the cars are not hard enough to drive, they should be more physical. I think in 2021 they need to get rid of [certain driver aids] – not having as much power steering, for example. You should be physically, massively depleted afterwards. I think that’s how a sport should be.

Tennis players are finished at the end of a game, especially if they’ve been on four hours. Cyclists, they must be dead after the Tour de France, for example. I feel that’s what’s this should be about. But it’s less so about that physical side these days, that’s why we see an 18-year-old can come in, no problems. That should not be the case.”