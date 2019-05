ISIS gooit roet in eten van plannen The Grand Tour

Eindelijk wordt er nagedacht.

Het productieproces van The Grand Tour verloopt niet altijd even vlekkeloos. De herboren televisieshow van Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond neemt voor zijn vierde seizoen afscheid van de tent en zal voortaan enkel nog internationale specials maken, maar het schijnt niet eenvoudig te zijn een goede locatie te vinden. Een van de afleveringen moest opgenomen worden in het Midden-Oosten, maar door ISIS kon het feest niet doorgaan.

Dit schrijft Jeremy Clarkson in zijn wekelijkse column voor Sunday Times. Voor een van de specials was het de bedoeling dat de crew van The Grand Tour zou afreizen naar Saudi-Arabië, om vanuit daar door te trekken naar het Egyptische Cairo. Na nogmaals het reisadvies te hebben gecheckt zag het team hier uiteindelijk toch vanaf, omdat de route te gevaarlijk zou zijn. Met name het schiereiland Sinaï moest worden vermeden.

In zijn column schrijft Clarkson het volgende:

“This would be an epic journey, except it would mean crossing the Sinai peninsula and, thanks to ISIS, the chances of us all arriving on the other side with heads were slim.”

Het moge duidelijk zijn dat de groep beter nadenkt over zijn plannen. In het verleden kwam het toenmalige Top Gear meermaals in heet water terecht om zijn streken. Vooral de trip naar de Falklandeilanden liep uit op een waar fiasco.