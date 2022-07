Speciale BMW M-modellen vieren vijftigjarig bestaan

Nou ja, M-model. Een model waar ze M op hebben geplakt. Maar toch, met deze speciale BMW M-modellen vieren ze een feestje!

Het is het jaar van BMW Motorsport. De autosportdivisie die ook verantwoordelijk is voor de sportieve modellen bestaat op dit moment vijftig jaar. Dat betekent dat het uitgebreid gevierd wordt door BMW.

Zo mogen we een M3 Touring verwelkomen, alsmede een M4 CSL. Daarnaast komt er ook nog de über-M, een XM über-crossover.

Speciale BMW M Modellen

Vervolgens zijn er ook de nodige speciaaltjes. De M3 en M4 50 Jahre hadden we al voor je, voor nu zijn er twee iets modalere en praktische speciale BMW modellen. We beginnen met de BMW 530i 50 Jahre M Edition. Deze kun je herkennen aan de zwarte grille, inlaten in de bumper en achterschort (dat men ook weleens ‘diffusor’ noemt).

Daarnaast zijn er 18 inch wielen standaard op de speciale BMW 5 Serie. Ze zijn afgewerkt in de kleur ‘Jet Black’. Op de foto’s lijken het wel 20 inch wielen te zijn, zeker gezien de platte banden. Achter de wielen zie je de rode M Sport remmen. Als je wil, kun je het verder aankleden met het Carbon Pack of natuurlijk alle accessoires uit de M Performance catalogus.

6 Serie

De motor is een 2.0i viercilinder (ondanks dat er 530d op de bips staat, is het een 530i met 252 pk en 350 Nm). Deze is gekoppeld aan een achttraps automaat. Die motor zit ook in de BMW 630i 50 Jahre M Edition. Alleen dan heeft ‘ie meer vermogen: 258 pk. Daarnaast heb je ook meer koppel in de Sechser: 400 Nm. Ook hier is het een achterwielaandrijver.

De wielen bij de 630i 50 Jahre M Edition zijn een maatje groter dan bij de 530i, 19 inch in totaal (ondanks dat ze even groot lijken te zijn als die van de 530i 50 Jahre M Edition).. Ook hier zijn ze zwart, net als de grille en andere details van de auto. Helemaal hip zoals het hoort tegenwoordig. Deze versies zijn overigens niet voor Nederland aangekondigd. Gelukkig kun je met de configurator een heel eind in de buurt komen.

Meer lezen? Dit zijn alle speciale BMW M5 uitvoeringen op een rijtje!