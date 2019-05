Hamilton geeft Bottas steken onder water

Een groter compliment kan de Fin niet krijgen.

Het F1 circus is na vier races aanbeland in Spanje en inmiddels zal het de meesten wel duidelijk zijn dat er bijna een wonder moet gebeuren wil het seizoen niet weer uitlopen op een Mercedes-feestje. Alles wat Toto Wolff zegt ten spijt is de dominantie wederom grenzeloos. Sterker nog, los van enkele puntjes voor snelste rondes, scoorde het team maximaal in de eerste vier races.

Voor het seizoen wisten we al dat als dit scenario zich zou ontvouwen niet alleen de wereldkampioen bij de constructeurs, maar ook die bij de rijders eigenlijk al vaststaat. Lewis Hamilton hoefde de afgelopen jaren immers niks te duchten van zijn teammaatje Bottas. Nou willen we absoluut niet zeggen dat dit nu opeens helemaal anders ligt, want waarschijnlijk wordt HAM ook gewoon kampioen. Dat gezegd hebbende: Bottas is het jaar lekker begonnen en gaat de race van morgen in als leider in kampioenschap.

De vorige keer dat Hamilton zijn teammaat achtervolgde in Spanje was in het seizoen van 2016, toen Hamilton een matige seizoensstart beleefde terwijl Rosberg de eerste vier races wist te winnen. De Brit stond dus onder druk en dat bleek in de eerste ronde. Rosberg pakte vanaf P2 de leiding na de start en vervolgens crashte de Titanic. Sommige Nederlanders zullen zich nog herinneren dat dit incident de weg vrijmaakte naar de eerste Nederlandse F1-zege ooit.

Hoewel de situatie voor HAM dit keer veel minder nijpend is, zijn de parallellen makkelijk te trekken. En zowaar lijkt LH44 begonnen te zijn met de mindgames, zo denkt ook Alexander Wurz. Gisteren ging de Brit in op de goede vorm van zijn wingman, waarbij hij het niet kon nalaten om VB77 een paar steekjes onder water te geven.

Ten eerste sneed HAM het punt aan dat Bottas dit jaar beschikt over een van Hamiltons oude race engineers. Toto Wolff houdt er wel van om het team af en toe een beetje op te schudden. Bottas vorige race engineer is vertrokken naar Mercs Formula E team en de Fin wordt nu technisch bijgestaan door Ricardo Musconi, vorig jaar nog Hamiltons ‘nummer twee’ naast Peter Bonnington. Hamilton gaf te kennen dat Bottas daardoor nu wat dingen ‘van hem kan kopiëren’.

Maar wacht! Er is meer! Lil’ Lewis liet ook nog het volgende optekenen:

We zullen wel zien hoe sterk hij is als het wat warmer wordt. Als je wereldkampioen wil worden is het niet voldoende om een paar races te winnen. Hij start het seizoen eigenlijk altijd wel goed.

Tot een hernieuwd geval van friendly fire zal het echter niet komen volgens HAM, want daar zijn binnen het team goede afspraken over gemaakt. We gaan het zien…