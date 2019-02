Mercedes doodsbang voor sterk Ferrari

Schijn bedriegt, of toch niet?

De testweken zijn inmiddels begonnen en op het eerste gezicht lijkt Ferrari ijzersterk aan het nieuwe Formule 1-seizoen te zijn begonnen. Hoewel we ons niet willen laten verleiden een mening te vormen op basis van de tijden die Sebastian Vettel en Charles Leclerc hebben gereden, daar het momenteel nog geen realistisch beeld geeft, zegt de concurrentie zich op te maken voor een uiterst dominante Scuderia.

Met name het fabrieksteam van Mercedes, de wereldkampioenen van de afgelopen vijf jaar, heeft de afgelopen dagen veelvuldig laten vallen lichtelijk in paniek te zijn. De Duitse equipe begrijpt dat er de komende weken nog bijzonder veel kan veranderen, maar zoals het er nu voor staat, gaat Ferrari eenvoudig aan kop. Lewis Hamilton trapte af door zijn overtuiging te delen dat de Ferrari’s “zeer, zeer sterk” ogen. Valtteri Bottas deelt de mening van Hamilton en legt het uit met iets meer detail.

“They do seem very strong. No matter which kind of fuel load or engine mode they’re running. We try to correct for that, but in any case they are quick. On short runs and long runs. I think we feel at this point they’re a bit ahead, but obviously it’s impossible to make detailed calculations.”