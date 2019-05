Deze belachelijk stijlvolle Djèk is van een model

I'm a mooooooodel...

Ja een mannelijk model dus, voordat je een ander plaatje in je hoofd schetst. Niet dat daar wat mis mee is. Het doelwit van ons aller afgunst heet David Gandy en hij liet deze schitterende Jaguar XK120 restaureren door Jaguar Classic, de officiële vintage car division van de roofkat. De basis van de auto werd gevonden in Californië en vervolgens door Jaguar aangepast aan de wensen van Dandy Gandy.

Zo wilde Zoolander dat zijn auto klaar was om mee te doen in historische motorsport evenementen en daarom heeft Jaguar de 3.4 liter grote zes-in-lijn onder de kap aangepast om 225 pk te leveren in plaats van de 180 horsies die er origineel inzaten. De enkelloops uitlaat is vervangen voor een dubbelloops exemplaar en de versnellingsbak is getweakt voor racewerk.

Ook voor wat betreft de looks is de auto aangepast volgens het bekende restomod recept. Je zou het OEM+ kunnen noemen, alleen dan voor een peperdure Britse classic. De lak bestaat uit vier lagen zwarte verf, het stuurtje is wat kleiner, de splitwindow voorruit is vervangen door twee aparte aeroscreens en de lederen bekleding van de stoelen is irritant stijlvol. Ongetwijfeld kan David met deze ride dat topmodel wat in je hoofd schoot bij het lezen van de titel overhalen een stukje met hem mee te rijden.

De laatste aanpassing betreft het verplaatsen van de accu, die niet langer achter de op maat gemaakte stoel van de bestuurder zit. David wil de wereld namelijk laten weten dat hij de ruimte namelijk nodig heeft omdat hij six foot two is. Whatever bro, ik ben zelf six foot three. Ha! Bekijk Davids belachelijk mooie Jag, in de gallery!