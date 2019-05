Deze hete Countach-poster is voor de brandweer

Drie bekenden uit de benzinehoofd-scene hebben de handen ineengeslagen voor het goede doel.

Wellicht heb je wel eens gehoord van Mulholland Drive. We hebben het dan niet over de even epische als onbegrijpelijke film van David Lynch, maar over de weg waar deze film naar vernoemd is. Al decennialang is het een plek voor petrolheads uit het drukke Los Angeles om even wat stoom af te blazen. Rebel zonder doel James Dean ragde er bijvoorbeeld vaak in zijn Porsches.

Onlangs was het echter Mulholland Drive zelf dat wat stoom afblies. Het vrijwel altijd aangenaam warme (Zuid-)California werd (en wordt) namelijk getroffen door forse bosbranden, die de regio in de as legden. Het vuur heeft al tientallen doden geëist. Ook de heuvels rondom Malibu werden opgevreten door de vlammen en zodoende vonden Matt Farah, Larry Chen en fifteen52 het tijd voor actie.

De bekende journo, fotograaf en velgenboer togen op een vroege ochtend naar de top van Mulholland om wat plaatjes te schieten van Matts Lamborghini Countach 5000 QV. Larry heeft 100 foto’s aan elkaar gestitched en het resultaat is een puike panoramische poster van de ultieme postercar, met als backdrop de verschroeide heuvels. De thumbnail boven dit bericht doet het werk natuurlijk geen eer aan. De real thing kan je hier bestellen voor 40 Ekkerdollars en de opbrengst gaat naar de California Fire Foundation. Koop dan…