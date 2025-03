Hamilton gooit schaduw op criticasters

Lewis Hamilton is de gebraden haan na zijn puike prestaties in de Ferrari. Zo gebraden dat hij nu ook schaduw gooit op zijn criticasters.

Hoewel uw trouwe verslaggever nooit de grootste fan is geweest van Lewis Hamilton, is het ontegenzeggelijk bewonderenswaardig wat hij laat zien in de Ferrari. In zijn tweede weekend voor team rood is hij al de hele tijd sneller dan Charles Leclerc. Weinigen hadden verwacht dat de veertiger dit nog zou kunnen. Nu was Lewis altijd al goed in China (op dat grindbakincidentje in 2007 na), maar toch.

In Melbourne leek het er nog helemaal niet op dat HAM goed uit de verf kwam door de Scuderia. De zevenvoudig kampioen was trager dan Leclerc, zat in de race te harken met de K1 button en finishte de race als tiende. In de sprint kwalificatie was LH44 de snelste van iedereen en in de Sprint zette hij die pole om in een zege. In de normale kwalificatie ging het ietsje minder, maar Lewis was nog steeds sneller dan Charles. Met deze zoete wraak op zijn haters achter de kiezen zegt de Brit:

The first race was difficult and I really do feel that a lot of people underestimated the steep climb it is to get into a new team, to become acclimatized within the team, understanding and communication. All sorts of things. The amount of critics and people I have heard yapping along the way just clearly not understanding, maybe because they’ve never had the experience or unaware. It’s felt great to come here and feel more comfortable in the car because in Melbourne I really didn’t feel comfortable in the car. From lap one this weekend, really feeling on it. We’ve done a great job with the engineers, the mechanics have done a great job to really fine-tune the car. It felt great today.

Wie weet waar dat heengaat in de race van morgen. De McLaren lijkt nog steeds de beste auto van het veld te zijn. Maar het verschil is tot op heden gelukkig niet zo groot als de race in Australië ons deed vermoeden. Morgen starten de twee Ferrari’s als vijfde en zesde, achter Piastri, Russell, Norris en onze held Max Verstappen. Spann0nd.