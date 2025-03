Kwalificatie GP China 2025: wie weerhoudt Hamilton van zijn volgende succes?

Liam Lawson gaat het Hamilton in ieder geval niet moeilijk maken…

Na een paar uurtjes tukken, kunnen we er weer tegenaan (Spoiler alert voor de sprintrace!). Vanochtend, in het holst van de nacht (04:00 uur – 05:00 uur) zagen we hoe Lewis Hamilton zijn eerste succes bij Ferrari boekte. Nadat de zevenvoudig wereldkampioen de sprintpole had binnengehaald, gaf hij tijdens de korte race een masterclass. Hamilton hield zijn hoofd koel en reed ogenschijnlijk eenvoudig naar de overwinning.

Max Verstappen zag zijn banden naar de Filistijnen gaan en moest Oscar Piastri laten passeren. P3 en 6 punten werd het resultaat. Nu beginnen we weer vooraf aan met de kwalificatie voor de GP van China 2025.

Q1

Jack Doohan moet nog een beetje wennen aan zijn bestaan als F1-coureur. In Australië hield hij zijn Alpine niet onder controle in de regen (wat we hem moeilijk kwalijk kunnen nemen), in de sprintrace torpedeerde hij Bortoleto in de laatste ronde met een ambitieuze actie (wat we hem al wat meer kwalijk kunnen nemen). Nu begint hij aan de kwalificatie van de hoofdrace met een spin. Het is natuurlijk veel te vroeg om het over transfers te hebben, maar een succesje zou de Australische rookie goed doen.

Liam Lawson kan met Doohan meepraten. Bij de sprintkwalificatie zat ie 0,8 seconden achter Verstappen. Bij de grote mensen kwalificatie is Verstappen 0,7 seconden sneller. Nog tragischer voor de Nieuw-Zeelander: niemand is trager dan Lawson. Wederom kwalificeert hij zich als P20. De andere twee Red Bull-coureurs kijken lachend op hem neer. Hadjar pakt P2 (1 seconde sneller dan Lawson!) en Tsunoda P3 (0,9 seconden sneller dan Lawson). Ook voor Lawson geldt: het is nog wat vroeg om conclusies te trekken, maar er moet wel snel wat veranderen wil zijn hoofd niet eindigen op het hakblok van Helmut Marko.

Laat ik Q1 afsluiten met positief nieuws: Esteban Ocon brengt zijn Haas naar de top 15! Vive la lièvre!

De afvallers in Q1 zijn:

16. Pierre Gasly

17. Oliver Bearman

18. Jack Doohan

19. Gabriel Bortoleto

20. Liam Lawson

Q2

Deel 2 van de kwalificatie voor de GP van China 2025 is redelijk rechttoe-rechtaan. Lando Norris is na de eerste runs de snelste gevolgd door Piastri en Verstappen op 0,4 seconden. De snelheid van de Ferrari’s valt ten opzichte van de sprintkwali nog wat tegen. Hamilton moet zes tienden toegeven op Norris en Leclerc een halve seconde.

De VCARB’s blijven vriend en vijand verbazen. Hadjar is vierde in Q2 en Tsunoda vijfde. In de bochtige gedeeltes zijn de ex-Minardi’s ontzettend snel. Verder komt Ocon 0,03 seconden tekort voor Q3 en Hülkenberg mist de finale op 0,04. Wie er wel met de hakken over de sloot doorgaat, is Alexander Albon. Hij is zijn teamgenoot Sainz de baas die morgen als vijftiende start.

De afvallers in Q2 zijn:

11. Esteban Ocon

12. Nico Hülkenberg

13. Fernando Alonso

14. Lance Stroll

15. Carlos Sainz

Q3

Eindelijk is het toetje aangebroken: de finale van de kwalificatie voor de F1-race in China van 2025. We nemen als eerst de resultaten na de eerste runs met je door. Piastri doet het kortst over een rondje Shanghai gevolgd door Norris met een verschil van 0,09 seconde. Hierachter zitten Verstappen, Hamilton, Russell, Leclerc en de Racing Bulls. Antonelli maakt een foutje in de laatste bocht, duikt deels in de grindbak en ziet zijn ronde verdwijnen. Albon komt gewoonweg snelheid tekort.

Maakt dat laatste setje snelle rondes dan nog een verschil? Verstappen zet als eerste aan, maar weet geen plekken te winnen. Norris heeft er voor de finish al genoeg van en breekt zijn ronde af. Piastri gaat, ondanks dat ie al eerste staat, nog wel door en haalt nog wat honderdsten van zijn tijd af. George Russell komt als laatste over de streep. Hij weet er een geweldige ronde uit te pushen en klimt van P5 naar P2. Daardoor daalt Max Verstappen af naar P4. Hamilton kan zijn glansrijke weekend nog geen waanzinnig vervolg geven. Hij begint morgen als vijfde.

De meest gevierde man is Piastri. Met zijn ronde record op het Chinese circuit sleept hij zijn eerste pole-position voor een hoofdrace in de wacht. Leuk voor die knul, maar er worden nog geen punten uitgedeeld. Morgen zal ie er moeten staan tijdens de GP van China 2025.

Kwalificatie GP China 2025: de top 10

1. Oscar Piastri

2. George Russell

3. Lando Norris

4. Max Verstappen

5. Lewis Hamilton

6. Charles Leclerc

7. Isack Hadjar

8. Andrea Kimi Antonelli

9. Yuki Tsunoda

10. Alexander Albon