Move over, G63 AMG 6X6

Hennessy and enemies is one hell of a mixture. Of toch niet?

Achter het net gevist en geen Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 kunnen bemachtigen? Geen zorgen, er is goed nieuws vanuit Amerika. Maak kennis met de Hennessey VelociRaptor 6×6.

De VelociRaptor 6×6 is, heel verrassend, gebaseerd op de Ford F-150 Raptor. Er zijn echter door de club van John Hennessey niet alleen twee wielen bijgevoegd, maar ook een flink aantal andere zaken. Een kleine bloemlezing; ophanging van off-road specialist Fox, 20-inch wielen, off-road banden, aangepaste voor- en achterbumpers, een sportievere bullbar en niet te vergeten; LED verlichting. En dat alles voor een schamele 295.000 USD in de Verenigde Staten. Hier is overigens wel de originele Ford F-150 Raptor bij inbegrepen, vanaf een kleine halve ton in dollars. De vraagprijs voor de G63 AMG 6X6 bedroeg een veelvoud hiervan in de VS, met uitschieters tot over de acht ton in dollars.

Standaard levert de VelociRaptor 6×6 450 American horses. Natuurlijk iets minder dan de 544 pk / 536 hp van de G63 AMG 6X6. Maar geen angst, want er is wederom goed nieuws! Hennessey begrijpt dat dit behelpen is en biedt nog een power upgrade aan in vorm van een ‘600 twin turbo’ upgrade. Na het monteren van verbeterde turbochargers, een ander uitlaatsysteem, een verbeterde intercooler en een herschreven ECU komt het vermogen uit op, je raadt het nooit, 600 hp. En dat voor nog geen 23.000 USD extra. Hennessey – Mercedes: 2-0.

Mocht je inmiddels warmgelopen zijn voor dit beest: de VelociRaptor 6×6 is van 31 oktober tot 3 november te bewonderen op de SEMA Show. Daarna hopelijk op je oprit.

Kan je er ook nog eens indruk mee maken op dit meisje.

Update: we hebben inderdaad eerder geschreven over de VelociRaptor 6×6, dit is echter het nieuwe 2017 model met nog meer verbeteringen. Lekker genoeg voor een nieuw artikel, toch?