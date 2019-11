Hamilton in gesprek met Ferrari

Aldus de Italiaanse media.

Eerder dit jaar dook het gerucht op dat Hamilton wel interesse had in een stoeltje bij Ferrari. Ferrari is een iconisch merk en een interessante werkgever voor iedere coureur, dat gaf zelfs Toto Wolff toe. Hij zei nota bene dat hij en Hamilton het daarover eens waren. Verder was er echter weinig concreets te melden over een eventuele transfer van Hamilton. Tot vandaag .

Het idee krijgt namelijk een nieuwe impuls door de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. Volgens hen zijn er al meerdere ontmoetingen geweest tussen Hamilton en Ferrari-baas John Elkann. Ook zou hij in gesprek zijn geweest met Piero Ferrari (de zoon van). Hamilton wordt dus met open armen ontvangen in Italië, volgens de sportkrant. Gezien het feit dat Lewis zes wereldkampioenschappen op zijn naam heeft staan is dat niet geheel verwonderlijk.

Het is in ieder geval een feit dat het contract van Lewis in 2020 afloopt. Dit betekent dus dat hij voor het seizoen 2021 beschikbaar is. Ferrari rept met geen woord over gesprekken met Hamilton, maar teambaas Mattia Binotto laat wel weten vrolijk te worden van het feit dat Hamilton straks beschikbaar is. Het is volgens hem nog te vroeg om beslissingen daarover te nemen.

Of er nu wel of geen ontmoetingen zijn geweest, er kan wel geconcludeerd worden dat er van beide kanten interesse is. Vooralsnog heeft Hamilton echter weinig reden om ontevreden te zijn bij Mercedes. Het is alleen de vraag: doet Mercedes straks in 2021 nog wel mee? Misschien weet Hamilton het antwoord op die vraag al en is dat de reden dat hij alvast een plaatsje veilig aan het stellen is bij Ferrari.

Want zijn contractonderhandelingen bij Mercedes voor na 2020 zijn nog steeds niet gefinaliseerd. Een teambaas die daar helemaal niets mee te maken heeft kon het niet nalaten om daar commentaar op te geven. Christian Horner gaf tijdens een persconferentie aan dat Hamilton wel eens heel veel geld zou kunnen vragen vanwege zijn wereldtitels EN extravagante levensstijl.