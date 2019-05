Mercedes: “Hamilton ziet wel wat in move naar Ferrari”

Huh?

Hoewel de meesten in de paddock het een formaliteit achtten, duurde het vorig jaar vrij lang voordat Hamilton dan toch eindelijk een lucratieve contractverlenging tekende bij Mercedes. Het leek een absurde notie dat de Brit echt na moest denken over de vraag of hij nog drie WK’s wilde afhalen bij de FIA-balie voor een miljoen of veertig per jaar. Doch toen het allemaal echt lang begon te duren, gingen er voorzichtig wat speculatieve stemmen op dat HAM misschien de switch wilde maken naar team rood. Want ja, WK’s zijn leuk, maar voor Ferrari rijden in de F1 is toch eigenlijk écht de grootste eer die je kan behalen als coureur. Misschien dat een straight swap tussen Vettel en Hamilton een mogelijkheid zou zijn om het te laten gebeuren…

Wat toen klonk als een verzinsel van een journalist om cynische kliks te genereren, blijkt nu gewoon een basis van waarheid te hebben gehad. Toto Wolff geeft namelijk doodleuk toe dat hij en Hamilton tijdens de contractonderhandelingen gesproken hebben over een potentiële overgang van HAM naar Ferrari. Volgens Toto is dat niet gek, omdat ook volgens hem ‘iedere coureur’ dat stiekem wil:

You have to simply acknowledge that probably it’s in every driver’s head to drive at Ferrari one day. It’s the most iconic Formula 1 brand, the most historic Formula 1 brand out there, and I totally respect if a driver has the desire to drive at Ferrari. And even within the team we have discussed it, and even with Lewis we have discussed it and we have agreed on that topic. We had the discussion when we negotiated the last contract.

Opvallende openheid van de Oostenrijker dus, omdat er in de sport normaal gesproken niet gepraat wordt over transfers voordat ze voldongen feiten zijn. Kijk rond deze tijd van het jaar naar een willekeurig interview met een speler na een voetbalwedstrijd en zie hoe ze zich in bochten wringen om toch echt te benadrukken dat PSV/Ajax/Feyenoord een geweldige club is. Eentje waar ze met liefde ook volgend jaar weer voor spelen (mits de droomtransfer naar financiële onafhankelijkheid onverhoopt afketst). Het is ook wel logisch: als je zegt dat je weg wilt en het gaat dan inderdaad niet door, zit je opeens in een lastig parket.

Bij Mercedes doen ze daar echter klaarblijkelijk niet zo moeilijk over. Vooral het zinnetje ‘we have agreed on that topic’ is natuurlijk interessant. Heeft HAM een clausule in zijn contract staan dat ‘ie naar Ferrari mag indien de mogelijkheid zich voordoet? Hoe dan ook is de keerzijde van die medaille dat het team op haar beurt zelf ook kijkt naar wat er nog meer te krijgen valt op de markt. Zo beantwoordt Wolff de vraag of de hypothetische switch tussen HAM en VET ook voor hem zou werken als volgt:

Why not? You need to consider that there are probably six or seven drivers out there that have the skill and the intelligence to deserve to be in a race- and a championship-winning car. Two of them are with us, and I hope it goes forever. Then there is a few others that we really enjoy watching and we enjoy watching them perform. And Sebastian is definitely one of them.

Hmm…Is dit gewoon wat dagdromen over interessante scenario’s om iedereen af te leiden van het feit dat Mercedes weer met twee vingers in de neus de titels binnensleept, of zit er meer achter?